Nach 4:2-Sieg: Union Bruckmühl ist Meister und kehrt in die 1. Klasse zurück

Zum absoluten Showdown kam es in der letzten, 26. Runde, der 2. Klasse Mitte West. Die Union Weibern traf am letzten Spieltag auf die Union Bruckmühl. Während es für die Hausherren eigentlich um nichts mehr ging, stand für die Gäste aus Bruckmühl viel am Spiel. Mit einem Sieg könnte man sich zum Meistertitel krönen, bei einem Punkteverlust muss man auf die Parallelpartie von Haag schauen. Am Ende ließen die Bruckmühle aber nichts anbrennen und gewann das Spiel mit 4:2.

Perfekter Start des Tabellenführers

Vor rund 450 Zusehern kamen die beiden Mannschaften am Sonntagnachmittag in Weibern auf das Spielfeld. Lange mussten die Besucher auf den ersten Treffer nicht warten, denn in der neunten Minute erzielte Rene Haslinger nach einem Foulelfmeter die 1:0-Führung. In weiterer Folge waren die Bruckmühler spielbestimmend und hatten einige Möglichkeiten auf den zweiten Treffer. Dieser fiel schließlich kurz vor dem Pausenpfiff, als David Obermair die 2:0-Führung nach einem Rebound erzielte. Mit dieser Führung ging es für den Liga-Leader schließlich auch in die Kabine.

Weibern kommt zweimal zurück in das Spiel - Bruckmühl spielt Führung souverän herunter

Auch nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Markus Glück waren die Gäste besser im Spiel und kurz nach dem Pausenpfiff, in der 49. Spielminute schnürte David Obermair seinen Doppelpack und sorgte damit für die vorzeitige Entscheidung im Spiel und damit auch im Meisterkampf. Nach einem Zuspiel schloss er souverän ins Netz ab. In der 56. Minute kamen die Hausherren aber wieder heran. Patrick Bell nutzte einen Fehler des Gäste-Torhüters eiskalt aus und erzielte den Treffer zum 1:3. Kurze Zeit später konnte sich mit einer schönen Einzelaktion allerdings Martin Bachmayr durchsetzen und traf nach einer Stunde zum 4:1. Der Drei-Tore-Vorsprung war damit wieder hergestellt. Doch auch das nächste Tor fiel nur kurze Zeit später. 180 Sekunden nach dem Treffer der Bruckmühler kam Tobias Krenn an den Ball und verkürzte auf 2:4. Nach diesem Tor der Union Weibern waren die Hausherren für kurze Zeit am Drücker, vergaben unter anderem einen Distanzschuss. In der Schlussphase ließen die Gäste aber nichts mehr anbrennen, kontrollierten das Spielgeschehen und fuhren am Ende den Meistertitel in der 2. Klasse Mitte-West ein. Haag am Hausruck beendete diese Spielzeit damit punktegleich am 2. Rang, das direkte Duelle machte am Ende den Unterschied in diesem Zweikampf.

Stimme zum Spiel:

Lukas Bichl, Sportlicher Leiter Union Bruckmühl:

"Nach dem 4:2 waren wir kurz etwas verunsichert, ansonsten waren wir aber überhaupt nicht nervös. Nachdem wir vor einer Saison nach dem Frühjahr mit fünf Punkten am letzten Tabellenrang waren, haben wir uns nun super weiterentwickelt und haben trotz weniger Neuzugänge viel gemacht und sind Meister geworden. Am Ende ist das mit 65 Punkten auch verdient. Wir sind über das direkte Duell natürlich froh."

Der Beste: Martin Bachmayr (Union Bruckmühl).

Details

