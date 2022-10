Hofkirchen gewinnt gegen Kematen

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 15:02

In der 8. Runde der 2. Klasse Mitte West traf am Sonntagnachmittag die Union Hofkirchen zu Hause auf den SV Kematen am Innbach. Beide Teams konnten in dieser Saison noch nicht wirklich überzeugen und lagen vor der Partie mit lediglich 6 beziehungsweise 4 Punkten im Tabellenkeller. Deswegen wollten beide Mannschaften in dieser Partie den Turnaround schaffen.

Hofkirchen hat die Partie im Griff

Bereits in der 1. Minute hätte Hofkirchen in Führung gehen können. Nach einer schönen Aktion über den rechten Flügel kam Alexander Burgholzer an den Ball und sein Schuss aus spitzem Winkel ging knapp am Tor vorbei. Danach hatten die Heimischen das Spiel im Griff, aber aus den Angriffen über die Flügel entstanden nur Halbchancen. Die Gäste aus Kematen hatten in der 1. Halbzeit nach einer halben Stunde ihre beste Gelegenheit. Nach einem Angriff über die rechte Seite ging der Schuss knapp an der langen Ecke vorbei. So ging es dann auch für die beiden Teams und Schiedsrichter Jusic mit einem 0:0 in die Pause.

Hofkirchen macht alles klar

Den besseren Start in die 2. Hälfte erwischten die Heimischen, denn in der 48. Minute zappelte der Ball im Netz. Nach einer schönen Kombination durch die Mitte gab es die Spielverlagerung auf den rechten Flügel und Alexander Burgholzer legte auf Emir Muminovic quer. Hofkirchens Stürmer hatte dann keine Probleme und stellte auf 1:0. Kematen wirkte durch den Treffer wachgerüttelt und kam besser in die Partie und wurde immer gefährlicher. Die Heimischen hatten in dieser Phase Glück, denn ein Kopfball der Gäste ging beispielweise nur an die Querlatte. Da die Heimischen nicht früher für die Entscheidung sorgten und Kematen gute Möglichkeiten vergab, blieb es letztendlich bis zur 86. Minute spannend. Nach einem hohen Ball über die Verteidigung konnte Muminovic den Ball gut sichern und überhob den herauseilenden Tormann der Gäste zum 2:0. Auch danach gaben sich die Gäste nicht auf und versuchten nochmal ins Spiel zurückzukommen, da aber Hofkirchen den Sieg trocken nach Hause spielte, endete diese Partie mit einem 2:0-Heimsieg.

Stimme zum Spiel: (Holger Reinhold, Trainer Hofkirchen)

„Wir hatten sicherlich heute auch Glück, aber ich bin grundsätzlich mit der Leistung heute zufrieden, aber ich weiß auch, dass wir sicherlich noch mehr können. Der Sieg ist nicht unverdient und darauf können wir aufbauen.“

Die Besten:

Alexander Burgholzer; Emir Muminovic; Pauschalllob Hofkirchen