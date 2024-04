Hagenbergs Tucho schießt Unterweitersdorf ab und fliegt vom Platz

Details Sonntag, 28. April 2024 15:16

Der ASV Hagenberg erreichte einen 3:0-Erfolg bei der Union Unterweitersdorf. Der alles überragende Mann an diesem Samstagabend war Robin Tucho, der dies quasi im Alleingang in Form eines Hattricks erledigte, später aber wegen Kritik vom Platz flog. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Früher Dosenöffner

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Robin Tucho mit den Treffern (7./27./34.) zum 3:0 für Hagenberg. Das überzeugende Auftreten der Gäste fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Numerisch ins Hintertreffen geriet der ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg in der 72. Minute, als Man of the Match Tucho nach wiederholter Kritik mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Letztlich bekam die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.

Zahlen und Fakten

Der Gastgeber baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nachdem der ASV Hagenberg die Hinserie auf Platz acht abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Hagenberg aktuell den dritten Rang. Der ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Mit diesem Sieg zog der ASV Hagenberg an Unterweitersdorf vorbei auf Platz sechs. Unterw.df. fiel auf die achte Tabellenposition. Die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. Acht Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Hagenberg momentan auf dem Konto.

Unterweitersdorf tritt am Mittwoch, den 01.05.2024, um 15:00 Uhr, bei der Union Alberndorf an. Zwei Tage später (20:00 Uhr) empfängt der ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg die Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf – ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg, 0:3 (0:3)

34 Robin Tucho 0:3

27 Robin Tucho 0:2

7 Robin Tucho 0:1

Details

