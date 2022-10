Roitham lässt in Wels nichts anbrennen und gewinnt

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 20:57

In der 10. Runde der 2. Klasse Mitte West trafen am Sonntagnachmittag die FC Wels Juniors zu Hause auf den SV Promot Roitham. Während die Heimischen in dieser Saison erst 2 Punkte erobern konnten und damit auch am Tabellenende liegen, spielen die Gäste eine herausragende Saison und lagen vor der Partie mit 24 Punkten und erst einer Niederlage auf dem 2. Platz. So waren die Rollen vor dieser Partie klar verteilt.

Gößlbauer Hattrick in Halbzeit 1

Die Gäste taten sich zwar zu Beginn schwer, nach rund 10 Minuten übernahm Roitham dann aber die Kontrolle und konnte in der 18. Minute durch Oliver Gößlbauer in Führung gehen. Nach einem guten Anspiel lief Gößlbauer allein auf das Tor zu und verwertete durch die Beine des Tormanns zum 0:1. In der 21. Minute konnte Oliver Gößlbauer die Führung für die Gäste ausbauen. Fabian Wiesinger bediente Gößlbauer, welcher vor dem Tor cool blieb und in die kurze Ecke einschob. Nach einem Tormannfehler konnte dann Gößlbauer in der 37. Minute seinen dritten Treffer an diesem Nachmittag erzielen. Die Heimischen kamen in der ersten Halbzeit lediglich durch einen Freistoß gefährlich vor das Tor.

Roitham holt sich den nächsten „3er“

Roitham hatte dann in der 2. Halbzeit das Spiel im Griff und zeigte sich weiterhin bemüht. Da einige Chancen liegen gelassen wurden oder die Angriffe oftmals zu ungenau fertiggespielt wurde, blieb es vorerst beim 0:3. Wels tat sich extrem schwer und kam selten gefährlich in den gegnerischen Strafraum. In der 70. Minute verlängerte dann Martin Kozole einen Eckball per Kopf und das Spielgerät landete zum 0:4 in der langen Ecke. Fabian Wiesinger konnte sich in der 78. Minute in die Schützenliste eintragen. Er tankte sich auf der rechten Seite durch und sein Schuss fand per Innenstange den Weg ins Tor. Für den Schlusspunkt in dieser Partie sorgte in der 82. Minute Niklas Kölbl. Er platzierte einen wuchtigen Abschluss in der langen Ecke zum 0:6-Endstand.

Stimme zum Spiel (Mario Rak, Trainer SV Roitham):

„Das ist der 9. Sieg in Folge, da kann man natürlich zufrieden sein. Die ersten 10 Minuten waren schwierig für uns, aber dann haben wir das Kommando übernommen. Es war dann auch ein Arbeitssieg, der auch höher ausfallen hätte können, daher bin ich auch zufrieden.“

Die Besten:

Oliver Gößlbauer (ST) und Martin Kozole (ZDM)