Historisches Remis! SV Pasching erobert ersten Auswärts-Punkt in der Vereinsgeschichte

Details Samstag, 15. August 2020 17:47

Zum Saisonauftakt der 2. Klasse Mitte erwarteten die Experten im Duell zwischen der Union Babenberg Linz und dem SV Pasching 16 ein weitgehend einseitigs Spiel. Während die Babenberger sich in der Tabelle nach oben orientieren, kämpft der SV seit der Vereinsgründung gegen die "Rote Laterne". Dem "Underdog" gelang am Freitagabend mit einem 1:1-Unentschieden jedoch eine faustdicke Überraschung. Auch wenn es zum Sieg nicht reichte, fuhren die Paschinger nach 29 Auswärtsniederlagen in Serie in der Fremde den ersten Punkt in der Vereinsgeschichte ein.

Frühe Tore auf beiden Seiten

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Schweighofer gingen beide Mannschaft am Sportplatz der Energie AG zunächst vorsichtig ans Werk. Dennoch zappelte der Ball bereits in der Anfangsphase zwei Mal in den Maschen. In Minute sieben hatte der Favorit die Nase vorne, als Julian Hangl nach einer Hereingabe von links ins Schwarze traf. Doch nur 180 Sekunden später gab der Außenseiter darauf die passende Antwort. Manuel Rechberger wurde im Babenberger Strafraum zu Fall gebracht - der Gefoulte übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter. Nach den beiden frühen Toren ging es munter hin und her. Das Spiel war intensiv und kampfbetont, Chancen waren hüben wie drüben aber Mangelware, sodass es mit 1:1 in die Pause ging.

Elfmeteralarm im Babenberger Strafraum

Nach Wiederbeginn war dem Favoriten deutlich anzumerken, die angestrebten drei Punkrte unbedingt einfahren zu woillen. Die Heimelf von Coach Thomnas Tonezzer bestimmte im zweiten Durchgang das Geschehen, die Babenberger konnten die kompakte Hintermannschaft der Gäste aber kein zweites Mal knacken. Die Mannen von Trainer Thomas Wohlschläger hielten beherzt dagegen und glaubten an ihre Chance. In der Schlussviertelstunde wurden die Paschinger zusehends mutiger und reklamierten einen Elfmeter. Nach einem vermeintlichen Foul an Clemens Dunzinger im Union-Strafraum blieb die Pfeife des Unparteiischen jedoch stumm. Der SV brachte das 1:1 über die Zeit und feierte einen Achtungserfolg.

Johannes Kaltenecker, Sportchef SV Pasching 16:

"Die Freude über diesen historischen Punkt ist riesengroß. Unsere Mannschaft hat gegen den klaren Favoriten eine starke Performance abgeliefert. Wir haben einen Achtungserfolg gelandet und können auf diese Leistung aufbauen. Wir bleiben aber am Boden und treiben die Weiterentwicklung weiterhin in kleinen Schritten voran".

Die Besten:

SV Pasching: Manuel Rechberger (ST) und Willibald Kneidinger (IV)

