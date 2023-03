SV Urfahr: "Die Voraussetzungen sind aktuell ganz andere als im letzten Sommer"

Details Montag, 06. März 2023 14:04

In der vergangenen Saison der 2. Klasse Mitte war die SV Urfahr bis zum Schluss im Aufstiegskampf präsent, purzelte jedoch am letzten Spieltag vom Relegationsplatz und kam "nur" als Dritter ins Ziel. In der aktuellen Spielzeit verzeichnete der 111-jährige Traditionsverein einen kapitalen Fehlstart, fand auf der Zielgeraden der Hinrunde aber wieder in die Spur, als Achter überwintert die Ecker-Elf aber lediglich im Niemandsland der Tabelle. "Die verpasste Relegation steckte zum Teil noch in den Köpfen, unser größtes Problem war jedoch die katastrophale Vorbereitung. Denn nach der Corona-Pandemie war im letzten Sommer die erste normale Urlaubszeit. Zudem ist meine Mannschaft sehr jung", begründet Trainer Markus Ecker, der auch als Sportlicher Leiter die Verantwortung trägt, die Talfahrt im Herbst.

Kapitaler Fehlstart, aber tolle Siegesserie zum Herbstausklang

Nach acht Spielen standen nur fünf mickrige Punkte am Konto der SVU, die letzten vier Partien konnten die Urfahraner aber allesamt gewinnen. "Ein spielfreies Wochenende ist normalerweise nicht optimal, bei uns hat es aber den Umschwung gebracht und haben zum Herbstausklang eine kleine, aber feine Serie gestartet", freut sich der Coach über den Lauf am Ende der Hinrunde. Der Achtplatzierte feierte drei Heimsiege und behielt in der Fremde zwei Mal die Oberhand. "Obwohl wir im Herbst an die starke letzte Saison nicht anknüpfen konnten und der Aufstiegskampf ohne uns stattfindet, ist die Meisterschaft noch nicht gelaufen, zumal uns vom Drittplatzierten aus Kirchberg nur drei Punkte trennen", liebäugelt Ecker mit einem erneuten Podestplatz.

Zwei neue Kräfte

Während die SV Urfahr keinen Abgang verzeichnet, stehen im neuen Jahr mit Torwart Andreas Hlava (Mehrnbach) und dem slowakischen Offensivspieler Alexander Zima zwei neue Kräfte zur Verfügung. "Wir haben uns am Transfermarkt nicht wirklich umgesehen, aber Hlava lebt und arbeitet seit geraumer Zeit in Linz und hat schon im Herbst bei uns mittrainiert. Und Zima ist von der Slowakei nach Österreich übersiedelt, darum haben sich die beiden Transfer mehr oder weniger ergeben", weiß Markus Ecker und freut sich, dass mit Defensivspieler Danilo Cardoso (Meniskuseinriss) und Offensivspieler Marlon Aschauer (Muskelverletzung) zwei Langzeitverletzte wieder zur Verfügung stehen. Offensivspieler Max Nigl hingegen muss aufgrund eines Kreuzbandrisses unfreiwillig pausieren.

Testspiel-Pleitenserie bereitet keine Sorgen

Vor der Meisterschaftsgeneralprobe, am kommenden Samstag gegen die Union Schönau, bestritten die Urfahraner fünf Testspiele: 3:2 gegen Puchenau, 3:5 gegen Mauthausen, 0:4 gegen ASKÖ Leonding, 1:4 gegen St. Peter/Wimberg und 1:4 gegen die Reserve von Landesligist Admira Linz. "Trotz der Testspielpleiten mache ich mir keine Sorgen. Denn zum einen waren die Gegner zum Teil sehr stark, und zum anderen war die Leistung nur im Match gegen die Admira-Reserve wirklich schlecht. Sieht man von kleineren Problemen ab, verläuft die Vorbereitung planmäßig, sind die Voraussetzungen aktuell ganz andere als im letzten Sommer", ist Markus Ecker mit der Aufbauzeit zufrieden.

Rang 3 im Visier

In Urfahr hätte man nichts dagegen, die Siegesserie vom Ende der Hinrunde zum Frühjahrsstart fortsetzen zu können. "Natürlich wäre ein Sieg im ersten Match perfekt, aber am Kunstrasen in Pasching ist es nicht einfach, zudem sind die Paschinger in dieser Saison wesentlich stärker als in den vergangenen Jahren. Auch wenn es zu einem Dreier nicht reichen sollte, wäre es wichtig, das Auftaktmatch nicht zu verlieren", könnte der Trainer auch mit einem Unentschieden gut leben. "Wir sind im Herbst unter den Erwartungen geblieben, dennoch ist im Frühjahr, aufgrund der aktuellen Tabellensituation, noch einiges möglich. Zwei Mal in Folge auf dem dritten Rang zu landen, ist normalerweise nicht erstrebenswert. Doch in unserer Situation - wir kommen von der unteren Tabellenregion - wäre ein erneuter Podestplatz als Erfolg zu werten und nehmen den dritten Rang ins Visier".

