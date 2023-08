ASKÖ Ebelsberg Linz: Nach Rückkehr in angestammte Liga nimmt sich Eder-Elf viel vor

Details Freitag, 11. August 2023 12:33

In den vergangenen Jahren war die ASKÖ Ebelsberg Linz in der 2. Klasse Nord-Ost aktiv und kam dort in de letzten Saison als Neunter ins Ziel. im Sommer kehrten die Kicker aus dem Linzer Süden in ihre angestammte Liga zurück und gehen in der neuen Spielzeit wieder in der 2. Klasse Mitte an den Start. "Es war unser Wunsch, die Gruppe zu wechseln und freuen uns auf die Saison in unserer eigentlichen Liga. Meine Mannschaft verfügt über einen ausgezeichneten Charakter und hat sich in den vergangenen Monaten exzellent entwickelt, demzufolge blicken wir der neuen Meisterschaft zuversichtlich entgegen", erklärt Trainer Markus Eder, der auch als Sportlicher Leite die Verantwortung trägt.

Bärenstarkes Finish

Die Linzer sammelten im Herbst lediglich elf Zähler und taten sich auch in der Rückrunde zunächst schwer, in der zweiten Frühjahrhälfte nahm die ASKÖ aber Fahrt auf, blieb in den letzten fünf Spielen ungeschlagen und fuhr in diesem Zeitraum elf Zähler ein. "Nach einem Umbruch im letzten Sommer war es nicht einfach, zudem musste ich zwischendurch aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen. Am Ende der Saison hat sich die Mannschaft aber gefunden, eine starke Performance abgeliefert und die Meisterschaft mit einer Erfolgsserie beendet", so Eder, der sich über vier Heimsiege freuen konnte - in der Fremde behielten die Ebelsberger drei Mal die Oberhand.

Trotz 18-Kellner-Toren, Probleme in der Offensive

Obwohl Axel Kellner 18 Mal ins Schwarze traf und sich als Torschützenkönig feiern lassen konnte, durften lediglich zwei Mannschaften weniger Treffer bejubeln - immerhin fünf Teams kassierten mehr Gegentore. "Axel war im Sturm über weite Strecken der Alleinunterhalter. Auch wenn er oft und regelmäßig getroffen hat, haben wir uns in der Offensive schwer getan. Wichtig war jedoch, dass wir im Frühjahr Fahrt aufgenommen und uns auf der Zielgeraden ausgezeichnet präsentiert haben", meint der Coach.

Vier neue Kräfte und drei Abgänge

Mit Matej Klaric (Haid), Patrick Schneller (Steinerkirchen) und Abdul Kaya (Stahl Linz) haben drei Akteure den Verein verlassen. Mit Mersudin Music steht ein neuer linker Flügel aus Bosnien zur Verfügung. Die rechte Seite soll Daniel Werth (Blaue Elf Wels) bearbeiten. Nach einer Ausbildung im Nachwuchs von Bundesligist Blau-Weiß Linz kehrte der talentierte Leon Hauser zu seinem Stammverein zurück. Zudem wurde mit Saman Ahmadi ein junger Torwart verpflichtet. "Nach dem Umbruch im letzten Sommer war heuer nicht viel geplant, haben den Kader lediglich nachjustiert und denke, dass wir uns punktuell ausgezeichnet vertstärkt haben", ist Markus Eder mit seinem aktuellen Personal überaus zufrieden.

Erfolgreiche Testspiele

Nach dem bärenstarken Endspurt in der vergangenen Saison, sind die Linzer auch in den vier bisherigen Testspielen ungeschlagen geblieben: 4:0 gegen Reichenau, 5:4 gegen Alberndorf, 3:3 gegen Asten und 1:1 gegen Neumarkt/Mühlkreis. Bei der heutigen Meisterschaftsgeneralprobe ist der SV Pasching 16 der Gegner. "Den Umständen entsprechend - urlaubsbedingt fehlen immer wieder Spieler- verläuft die Vorbereitung ordentlich. Meine Mannschaft ist seit insgesamt neun Partien ungeschlagen, dementsprechend überaus selbstbewusst und hochmotiviert", spricht der Trainer von einer breiten Brust.

Strammes Auftakt-Programm

Zum Saisonauftakt erwartet den Rückkehrer - gegen Vizemeister St. Martin/Traun und bei Absteiger Ottensheim - ein strammes Programm. "Auch wenn in den ersten beiden Spielen zwei Titelaspiranten unsere Gegner sind, trauen wir uns einiges zu und nehmen uns viel vor. Sollte es uns gelingen, das Tempo aus der anderen Liga mitnehmen zu können, werden wir eine gute Rolle spielen", so Eder. "Zu einer Präsenz im Vorderfeld der Tabelle wird es vermutlich nicht reichen und wollen uns in der Mitte positionieren. Wenn wir halbwegs gut durch die Saison kommen, sollten wir am Ende irgendwo zwischen Rang vier und Platz acht landen können".

2. Klasse Mitte Transfeliste

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei