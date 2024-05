Nächste Wende im Meisterrennen: SK Amateure Steyr stößt SV Garsten im Derby vom Thron!

Details Sonntag, 05. Mai 2024 17:19

Erst in der Vorwoche hatte der SV Garsten sich die Tabellenspitze zurückerkämpfen können und nun ist man den Platz an der Sonne wieder los. Ausgerechnet im Derby gegen den SK Amateure Steyr, der ebenso und vor allem jetzt wieder im Titelrennen mitmischt musste man eine herbe 0:1-Pleite einstecken. Damit hat sich die Lage im Kampf um den Aufstieg erheblich zugespitzt, beträgt der Abstand zwischen Neo-Ligaprimus Mitterkirchen und der Union Bad Hall, die am fünften Platz rangiert, lediglich zwei Punkte.

Garsten schnuppert an Führungstreffer

Sonderlich viel tat sich in einer äußerst ausgeglichenen ersten Hälfte nicht. Die Zuseher sahen zwar zwei spielstarke Mannschaften, man merkte aber auch, dass beide Seiten sich keinen Fehler erlauben wollten. In Minute elf hätte das Spielgerät auch im Netz der Garstner gezappelt, Top-Scorer Mehmetemin Güngör war aber aus einer Abseitsposition gestartet. Die einzig nennenswerte gute Chance von Garsten dann in der 45. Minute: Stefan Thallinger knallte das Leder bei einem Freistoß aus knapp 20 Metern ans Lattenkreuz – Glück für die Hausherren. Bis auf weitere Halbchancen tat sich in Punkto Torraumszenen aber vorerst wenig, so ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Rama wird zum Derby-Helden

Nach dem Seitenwechsel sahen knapp 370 Zuseher ein ähnliches Bild, nur war die Truppe von Rexhe Bytyci nun die etwas aktivere Mannschaft. Aber auch mit mehr Spielanteilen ging offensiv gegen eine ungemein kompakte Garstner Hintermannschaft wenig zusammen, Chancen waren hüben wie drüben nach wie vor Mangelware. Auch viele Fouls beider Teams hämmten den Spielfluss, Schiedsrichter Roman Staudinger musste im Laufe des zweiten Durchgangs gleich vier Mal in die Tasche greifen – gehässig, oder gar unfair ging das Derby aber nicht vonstatten. Spät aber doch fiel dann auch der erste und einzige Treffer: Nach Maßflanke von Bashkim Biticaj köpfte Jetmir Rama die Amateure in Führung (73.). In der Schlussphase feilten die Gäste dann zwar noch an einem Comeback, sonderlich gefährlich wusste man aber nicht mehr zu werden.

Stimme zum Spiel

Paul Petermair (Sportlicher Leiter SK Amateure Steyr):

„Das war eigentlich ein klassisches 0:0-Spiel, beide Mannschaften waren taktisch sehr diszipliniert. Wir hatten nach der Pause dann mehr vom Spiel, gute Druckphasen und die nötige individuelle Qualität. Deshalb geht der Sieg auch so in Ordnung – ich bin echt stolz auf meine Mannschaft."

Die Besten: Jetmir Rama (OM), Niklas Schott (IV)

Bezirksliga Ost: Amateure Steyr : SV Garsten - 1:0 (0:0)

73 Jetmir Rama 1:0

Details

