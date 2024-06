SV Steyregg sichert sich mit klarem Heimsieg Relegationsplatz zwei! Aufstiegschance lebt!

Details Dienstag, 11. Juni 2024 17:00

Am letzten Spieltag der 2. Klasse Mitte gibt es ein Fernduell um Relegationsplatz zwei. Mit dem SV Steyregg und der Union Babenberg stehen zwei Teams mit aktuell je 51 Punkten auf den Rängen zwei und drei. Während die Steyregger den Tabellenletzten vom TSV Ottensehim zu Gast hat, empfangen die Babenberger den SV Urfahr. Die Favoritenrollen sind in beiden Partien klar verteilt. Die bessere Ausgangsposition haben die Steyregger, da sie im direkten Vergleich vor den Linzern liegen.

Zerfahrene und torlose erste Halbzeit - Steyregg vergibt zwei Sitzer

Man merkte der Heimelf an, dass es heute um sehr viel geht. Irgendwie hatte man das Gefühl, dass die Steyregger etwas gelähmt wirkten ob dem Druck zu Siegen. Die Ottensheimer waren sehr aggressiv in den Zweikämpfen und agil. Man ist keineswegs nach Steyregg gereist, um als Kanonenfutter herzuhalten. Dadurch entwickelte sich in Halbzeit eins eine sehr zerfahrene Partie mit wenig Torraumszenen. Das Meiste spielte sich im Mittelfeld ab. Nichtsdestotrotz kamen die Hausherren zu zwei sehr guten Gelegenheiten. In Minute zehn war es Steyreggs Feichtinger, der am gegnerischen Fünfer zum Ball kommt. Sein Schuss aber zu harmlos und Torhüter Krasniqi konnte den Ball fangen. Nach etwa einer halben Stunde dann der nächste Sitzer. Dieses Mal hatte Felix Frühwirth die Führung auf dem Fuß. Er hat bereits Krasniqi überspielt, bringt den Ball aber dann nicht im leeren Tor unter. Da Ottensheim im Zentrum sehr kompakt stand, kamen die Hausherren zu keinen weiteren Gelegenheiten mehr in Durchgang eins und so ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Puchner als Dosenöffner - Steyregg dominanter in Durchgang zwei

Die Heimelf kam etwas besser aus der Kabine und versuchten nun etwas höher zu stehen und so die Ottensheimer beim Spielaufbau zu hindern. Bereits sechs Minuten nach Wiederbeginn sollten sich die Steyregger belohnen. Ein hoher Ball über die Abwehr landet bei Puchner, der bleibt vor dem Tor cool, umspielt den Keeper und schiebt ein. Nur wenige Minuten nach der Führung dann eine gute Chance der Ottensheimer, die aber von Sharifi nicht genutzt wird. In Minute 68 sieht Kriegisch, im Trikot von Ottensheim, wegen zu starker Kritik die Gelb-Rote Karte. Nur eine Minute später bringt der eingewechselte Zimmer einen Stanglpass auf Frühwirth, der auf 2:0 erhöht. In der Folge haben die Steyregger das Spiel im Griff und kommen in Minute 80 durch ein Kopfballtor von Frühwirth zur 3:0-Führung. Bis in Minute 90 werden noch weitere Großchancen vergeben, ehe Zimmer zu einem Solo ansetzt und am Ende zum 4:0-Endstand einschiebt. Am Ende ein verdienter Sieg und somit die Berechtigung zur Aufstiegsrelegation für den SV Steyregg.

Harald Huber, Trainer SV Steyregg

"Wir haben das heute routiniert gespielt und konnten auch von der Bank nachlegen. Nach der zweiten Halbzeit war es auch der verdiente Sieg. Jetzt nehmen wir die zwei Bonusspiele gerne mit. Wie es ausgeht, ist grundsätzlich egal. Seitens des Vereins ist der Aufstieg kein Muss. Den größeren Druck hat sicher St. Valentin, weil absteigen will sicher niemand gerne. Stellt sich dann im Laufe der Woche heraus, wo wir nächste Saison spielen werden."

