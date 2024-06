Union Babenberg schafft, trotz Heimsieg, Sprung auf Relegationsplatz nicht

Details Montag, 10. Juni 2024 17:37

Am letzten Spieltag der 2. Klasse Mitte gibt es ein Fernduell um Relegationsplatz zwei. Mit dem SV Steyregg und der Union Babenberg stehen zwei Teams mit aktuell je 51 Punkten auf den Rängen zwei und drei. Während die Steyregger den Tabellenletzten vom TSV Ottensehim zu Gast hat, empfangen die Babenberger den SV Urfahr. Die Favoritenrollen sind in beiden Partien klar verteilt. Die bessere Ausgangsposition haben die Steyregger, da sie im direkten Vergleich vor den Linzern liegen.

Dominante Heimelf - Urfahr durch Standards gefährlich

Sieben Spiele in Folge konnte die Heimelf gewinnen und tritt auch dementsprechend selbstbewusst auf. In den ersten zehn Minuten setzen sich die Babenberger dreimal gut durch und kommen zu richtig guten Tormöglichkeiten, die jedoch allesamt ungenutzt bleiben. In einer spielerisch gut geführten Partie haben die Gäste aus Urfahr aber offensiv zu wenig Durchschlagskraft und können sich lediglich durch Standards einigermaßen gefährliche Situationen erarbeiten. Ein richtiger Sitzer schaut aber dabei in Halbzeit eins nicht heraus. In Minute 20 trifft dann Osei zur Führung für die Hausherren. Ein langer Ball über die Abwehr landet bei Felix Wakolbinger, der im eins gegen eins vor Keeper Pichler die Übersicht behält und den heraneilenden Osei sieht. Ein kurzer Querpass und der Torschütze muss den Ball nur noch ins leere Tor schieben. In der Folge entwickelte sich ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, die jedoch nicht von Erfolg gekrönt waren und so ging es mit dieser knappen Führung für Babenberg in die Kabinen.

Babenberg erhöht und spielt Führung nach Hause

Im zweiten Durchgang verlor das Spiel etwas an Tempo. Die Babenberger hatten viel Spielanteile und kontrollierten die Partie in der Folge. Bereits in Minute 53 konnten die Heimischen ihre Führung verdoppeln. Nach einem Eckball wird der Ball zu kurz geklärt, landet bei Seyr und der fackelt nicht lange und haut das Spielgerät via Dropkick in die Maschen. Danach gab es einige Wechsel auf beiden Seiten. Unter anderem kam der 15-jährige Victor Wakolbinger aufs Feld. In Minute 80 sorgte eben dieser junge Spieler für die Entscheidung. Keeper Pichler hat den Ball am Fuß und will klären, Wakolbinger presst an und wird am Fuß getroffen. Der Ball findet daraufhin den Weg ins Tor und es steht 3:0. Sieg für Babenberg!

Semir Sejdic, Trainer Union Babenberg Linz

"Wir haben jetzt acht Siege in Serie und nur ein Gegentor. Es ist natürlich brutal, dass wir als bestes Rückrundenteam mit leeren Händen dastehen. Wir haben alles dafür gegeben, dass wir noch mitziehen können. Ich denke, wir haben aber mit unserer sehr jungen Mannschaft extreme Kapazität. Wir haben auch einen breiten und hungrigen Kader und wollen mit unseren eigenen Jungs an diese gute Saison anknüpfen können. Es ist jetzt aber keine Pflicht, dass wir aufsteigen, aber wenn wir diese Saison toppen können, dann freuen wir uns natürlich sehr."

Details

