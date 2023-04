SV Oftering meldet sich mit Derby-Sieg in Alkoven zurück

Details Montag, 24. April 2023 16:16

In der 19. Runde der 2. Klasse Mitte kam es unter anderem zur Begegnung zwischen dem SV Alkoven und dem SV Oftering. Beide Teams blieben im bisherigen Verlauf des Frühjahrs etwas unter den eigenen Erwartungen, man ist dabei jedoch auch vom einen oder anderen Ausfall geplagt. Im Derby wollten sich beide Teams jedenfalls von ihrer besten Seite zeigen, was phasenweise auch gelang. Als strahlender Sieger gingen letztlich die Ofteringer vom Platz.

Alkoven ließ nicht locker

Die Zuschauer am nur mäßig besuchten Sportplatz des SV Alkoven sahen, wie ihre Mannschaft schon nach wenigen Sekunden 0:1 in Rückstand geriet. Christoph Lehner löste sich nach einer Ecke im Strafraum, um eine wunderbar einstudierte Variante mit einem Treffer zu veredeln. In der Folge entwickelte sich in Alkoven ein recht ausgeglichenes Spiel, die Matchanteile waren im Großen und Ganzen fair auf beide Mannschaften verteilt. Schon sechs Minuten nach dem frühen 0:1 hatte der SV Alkoven jedenfalls die richtige Antwort bereit. Joachim Rotter drückte den Ball zum Ausgleich über die Linie.

Nach einer halben Stunde gingen aber wieder die Gäste aus Oftering in Führung. Nach einem schön gespielten Konter erzielte David Wagner das 1:2. Kurz nach der Pause legte die Elf von Trainer Günter Moser nach. Tobias Pinter war nach einem Eckball der Gäste zuletzt dran, womit es zwischenzeitlich 1:3 stand.

Ofteringer Abwehrriegel hielt Schlussoffensive stand

Oftering war in der Folge phasenweise gut in der Lage, das Spiel zu kontrollieren, Alkoven kam zunächst nicht wirklich auf, in der 70. Minute wurde die Schlinge jedoch enger, als Steven Mahringer auf 2:3 verkürzen konnte. Er nutzte einen Stellungsfehler in der Abwehr der „Eulendorfer“ gnadenlos zum Anschlusstreffer aus. Der SV Alkoven drückte in der Folge zum Ausgleich und hatte dazu auch jede Menge Möglichkeit – insgesamt ließ der Schiedsrichter gut zehn Minuten nachspielen, dem waren aber auch einige verletzungsbedingte Unterbrechungen vorausgegangen. Oftering verlagerte sich zunehmend aufs Verteidigen, und der Abwehrriegel der Gäste sollte am Ende auch tatsächlich halten. Der ersatzgeschwächte SV Oftering manövrierte sich mit viel Einsatz zurück auf die Siegerstraße, befindet sich aktuell gar wieder auf Rang sieben.

Günter Moser, Trainer SV Oftering:

„Die Partie war eigentlich relativ ausgeglichen. Wir haben aus einer gut einstudierten Standardsituation das 1:0 gemacht, das zweite Tor war schön herausgespielt aus einer Kontersituation. Alkoven hat nach dem 1:2 gedrängt, hatte aber nicht viele zwingende Torchancen. Nach dem 3:1 hatten wir das Spiel relativ gut im Griff, haben dann aber aus einem Stellungsfehler das 3:2 bekommen. Dann gab es noch eine extrem lange Nachspielzeit aufgrund von ein, zwei verletzungsbedingten Unterbrechungen. Wir sind hinten aber relativ sicher gestanden, dann hat es zum Glück gepasst.“

