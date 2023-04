ATSV St. Martin/Traun weist SV Alkoven deutlich in die Schranken

Details Dienstag, 18. April 2023 13:05

In der 18. Runde der 2. Klasse Mitte konnte aufgrund der sintflutartigen Regenfälle einzig und allein die Begegnung zwischen dem ATSV St. Martin/Traun und dem SV Alkoven ausgetragen werden. Während der ATSV St. Martin eine bewegte Woche hinter sich hatte – nach den viel thematisierten Vorfällen nach der Begegnung mit ASKÖ SC Kirchberg-Thening wurden drei Spieler gesperrt sowie vorab vom Verein selbst suspendiert – konnte man sich in Alkoven in aller Ruhe auf das Spiel vorbereiten. Die Trauner, soviel sei vorweggenommen, ließen sich vom Eklat der Vorwoche jedoch nicht aus dem Konzept bringen.

Alkoven hielt zu Beginn noch gut dagegen

In der ersten Halbzeit lieferten sich der ATSV St. Martin und die Gäste aus Alkoven über weite Strecken noch einen offenen Schlagabtausch, wenngleich bereits zu Beginn die spielerische Überlegenheit der Hausherren offen zutage trat. Die Wickhoff-Elf ließ Ball und Gegner laufen und ging bereits nach sechs Minuten nach einer sehenswerten Kombination durch Gül in Führung.

Die Alkovener schafften es in der Folge, sich wacker ins Spiel zurückzukämpfen. Nach einem Foulspiel im Strafraum entschied der Unparteiische auf Strafstoß für die Gäste. Rotter trat an und verwertete sicher zum 1:1-Ausgleich. In der Folge wurde die Überlegenheit der Hausherren jedoch immer deutlicher. Die Trauner legten nun noch ein Schäuflein drauf und wurden noch vor der Pause mit der neuerlichen Führung – erneut war Gül der Torschütze – belohnt.

Gäste vergaben Elfmeter

Im zweiten Spielabschnitt drängte St. Martin auf die Vorentscheidung und erreichte dies nach nicht einmal einer Stunde Spielzeit, erneut war es Gül, der für seine Farben traf. Damit schien der Widerstand der Alkovener gebrochen, und St. Martin legte in Person von Madougou noch eins drauf.

Danach hätten die Gäste die Möglichkeit auf eine Ergebniskorrektur bekommen. St. Martins Keeper Wagner berührte im Strafraum einen heraneilenden Alkovener Spieler, der zwar weiterlief, der Schiedsrichter entschied jedoch auf Elfmeter. Erneut trat Rotter an, scheiterte dieses Mal aber an Wagner. Der Strafstoß wurde anschließend wiederholt, erneut scheiterte der Schütze jedoch an Wagner, womit es vorläufig beim 4:1 blieb. Der Schlusspunkt der Partie war letztlich den Hausherren vorbehalten, die durch Holzinger in der Schlussminute den Endstand von 5:1 einzementierten.

Max Gigelleitner, Sektionsleiter SV Alkoven:

„Ich will nicht sagen, dass wir schlecht gespielt haben, aber man muss ehrlich sagen, dass sie uns im Finish überlegen waren. Sie nehmen den Ball an und spielen ihn sofort, da sind wir dann nicht mehr herangekommen. Vielleicht haben die Spieler nach dem 3:1 etwas den Kopf hängen lassen, auch wollen wir keine Ausreden finden, aber wir haben durch zwei Sperren ersatzgeschwächt gespielt. Umsonst ist St. Martin nicht vorne dabei.“

