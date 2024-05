Unterweitersdorf dominiert mit einem klaren 5:1-Sieg gegen Sandl

Details Dienstag, 21. Mai 2024 20:47

In einer packenden Begegnung der 23. Runde in der 2. Klasse Nord-Mitte konnte sich die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf klar mit 5:1 gegen den SV Wimberger Sandl durchsetzen. Das Spiel zeigte die offensive Stärke der Unterweitersdorfer, die den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung ließen. Im Vorfeld war eine eigentlich nicht ganz so einseitige Partie erwartet worden, handelt es sich immerhin um zwei direkte Tabellennachbarn

Unterweitersdorf geht früh in Führung

Die Gäste kamen in der Anfangsphase bereits gut in die Gänge und gingen dementsprechend früh auch verdient in Führung. Lukas Wolfinger zeichnete mit einem platzierten Kopfball für den raschen Vorsprung verantwortlich (9.). Die Gäste machten nach dem Traumstart auch weiter und verbuchten auch die eine oder andere gute Möglichkeit, mussten aber in Durchgang eins noch eine Zeit lang auf den nächsten Treffer warten. In Minute 41 war es dann Julian Hauser, der nach einer starken Einzelaktion zum 2:0 verwerten konnte und für einen komfortablen Pausenstand sorgte.

Gäste schrauben Ergebnis in die Höhe

In Abschnitt zwei der Partie ging es in ähnlicher Tonart weiter, nach wie vor war die Winklehner-Elf die bessere, deutlich spielstärkere Mannschaft. Sandl versuchte sich zwar mit aller Kraft dagegen zu stemmen, was nicht gelingen sollte – vereinzelte Entlastungsangriffe konnten auch nicht in Zählbares umgemünzt werden. So schnürten erst Hauser (53.) und später auch Wolfinger (75.) jeweils ihren Doppelpack, ehe in Minute 77 Jonas Zeitlhofer per Elfmeter auf 5:0 stellte. In der Nachspielzeit gelang Sandl zwar auch noch ein Treffer durch Thomas Hofer, der blieb aber nichts weiter als Ergebniskosmetik.

Stimme zum Spiel

Stefan Winklehner (Trainer Union Unterweitersdorf):

„Das war spielerisch eines der besten Spiele von uns, vor allem die zweite Halbzeit. Wir waren bissig, zweikampfstärker und wollten es gestern eine Spur mehr. Das hat im Endeffekt den Unterschied gemacht, ich habe gute Inputs gegeben und das tadellos umgesetzt."

2. Klasse Nord-Mitte: SV Wimberger Sandl : Unterw.df. - 1:5 (0:2)

91 Thomas Hofer 1:5

77 Jonas Zeitlhofer 0:5

75 Lukas Wolfinger 0:4

53 Julian Hauser 0:3

41 Julian Hauser 0:2

9 Lukas Wolfinger 0:1

