Spannung pur im Derby: Union Alberndorf sichert sich einen 2:0-Auswärtssieg gegen Union Reichenau

Details Montag, 13. Mai 2024 18:59

In einem fesselnden Derby zwischen der Union Reichenau und der Union Alberndorf in der 2. Klasse Nord-Mitte sicherte sich die Gastmannschaft aus Alberndorf nach einer langjährigen Durststrecke im Nachbarsort einen 2:0-Sieg. Die Zuschauer erlebten ein intensives Match, das insbesondere in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm und schlussendlich durch effiziente Chancenverwertung entschieden wurde.

Reichenau verpasst frühe Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo, beide Teams zeigten sich von der ersten Minute an motiviert. Die erste Aktion des Spiels gehörte den Hausherren, nach einem Stellungsfehler der Gäste-Abwehr scheiterte ein Stürmer der Gastgeber völlig alleine vor dem Gästekasten. Diese frühe Aktion fungierte als Weckruf für eine fortan deutlich präsentere Alberndorfer Truppe, die mit fortschreitender Spieldauer rasch die Kontrolle übernahm, großteils aber Probleme hatte, sich im vorderen Drittel eine Einschussmöglichkeit zu erspielen. Die etwas passiveren Hausherren fanden das eine oder andere Mal dann auch vor das Heiligtum des Gegners, konnten daraus aber auch kein Kapital schlagen.

Frischer Wind bringt Tore

Nach dem Wiederanpfiff erhöhten die Alberndorfer den Druck und wurden zunehmend spielbestimmend. Gästecoach Martin Kargl bewies in Minute 56 dann so etwas wie ein goldenes Händchen: Er brachte kurzerhand mit Gabriel Wosmik, Noah Praher und Daniel Brandstetter drei neue Kräfte in die Partie, die für eine zusätzliche Portion Schwung sorgten. Nur zwei Minuten nach dem Dreiertausch klingelte es dann zum ersten Mal: Nach einem Ballgewinn war Manuel Waldmann von den Hausherren nicht zu halten und brach mit einem sehenswerten Distanzschuss den Bann (58.). Die Vorentscheidung folgte nach einigen vergebenen Chancen dann erst in Minute 80. Joke Daniel Brandstetter verwertete einen Stanglpass von Florian Gebetsberger zum vielumjubelten 2:0. In der letzten Minute des Spiels gab es dann nach einem Foul im Alberndorfer Strafraum Elfmeter für die Hausherren – Iulian Suleap trat an und scheiterte an Keeper Jonathan Kappl.

Stimme zum Spiel

Martin Kargl (Trainer Union Alberndorf):

„Ich bin mit den drei Punkten zufrieden. Ich war am Mittwoch schon ein wenig unzufrieden mit dem Training, da hat die Passgenauigkeit unter anderem nicht gepasst. Das hat sich anfangs auch übertragen auf das Spiel, wir haben die Bälle teils hergeschenkt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns aber gefangen, wir hatten auch viele Chancen. Wir wollen uns Step by Step mit einer jungen Mannschaft entwickeln und die Teams vorne ärgern. Das gelingt uns auch – letztes Jahr, als ich die Mannschaft übernommen habe, waren wir noch letzter."

2. Klasse Nord-Mitte: Reichenau : Alberndorf - 0:2 (0:0)

80 Daniel Brandstetter 0:2

58 Manuel Waldmann 0:1

