Union Gutau überrascht mit spätem Doppelschlag gegen SV Wimberger Sandl

Das Spiel zwischen dem SV Wimberger Sandl und der Union Gutau in der 26. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte (OÖ) endete mit einer Überraschung. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang den Gästen aus Gutau in den letzten zehn Minuten ein Doppelschlag, der das Spiel mit 0:2 entschied. Die Tore erzielten Manuel Schnaitter und Peter Josef Weissengruber, die damit die Relegation für ihr Team sicherten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann ausgeglichen, wobei beide Mannschaften früh Chancen kreierten. Bereits in der 3. Minute konnten die Tormänner beider Teams eingreifen. Die erste gute Chance für die Sandler gab es in der 5. Minute, als ein Schuss problemlos von Richi Stock pariert wurde. Der SV Wimberger Sandl setzte in der 9. Minute nach, doch der Ball ging knapp neben die Stange, und Jonas Grubauer konnte klären.

Auf der anderen Seite wurden die Gäste aus Gutau in der 11. Minute gefährlich, als Benni Brunner eine Flanke auf Peter Weißengruber schlug, die jedoch zu hoch war. In der 16. Minute sorgte Jonas Grubauer mit einem präzisen Pass für eine gute Möglichkeit, doch der Ball war zu schnell für Brunner.

Die Gäste kamen in der 34. Minute zu einer Ecke, die jedoch von Sandls Torhüter Höller weggefäustet wurde. In der 43. Minute hatte Peter Weißengruber eine gute Chance, doch sein Schuss wurde im Getümmel geblockt. Auch ein Kopfball von Höller nach einer Ecke brachte nichts ein, da der Torhüter der Sandler glänzend parierte. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einem Fehler von Sandls Marco Höller in der 46. Minute, doch Benni Brunner traf nur die Stange. Die Gäste blieben am Drücker, doch ihre Chancen in der 48. und 53. Minute brachten ebenfalls keinen Erfolg. Ein weiterer Versuch von Benni Brunner in der 57. Minute endete kläglich vor dem Tor.

In der 61. Minute setzte Jakob Grubauer einen Kopfball knapp daneben, und in der 64. Minute schaltete Sandl schnell um, doch die Hereingabe fand keinen Abnehmer. In der 66. Minute brachte Raphi Voit eine gute Flanke, doch im Zweikampf wurde Marco Höller gefoult.

Die Wende kam schließlich in der 78. Minute, als Union Gutau einen Elfmeter zugesprochen bekam. Manuel Schnaitter verwandelte diesen souverän in der 80. Minute zum 0:1. Nur zwei Minuten später setzte Peter Josef Weissengruber nach und erzielte das 0:2, was die Hütte förmlich zum Brennen brachte.

Der SV Wimberger Sandl war nun sichtlich geschockt und konnte keinen entscheidenden Druck mehr aufbauen. Die Gutauer hingegen spielten die letzten Minuten souverän herunter. In der 87. Minute wurden Mario Stütz und Hren für einen Einsatz bereitgemacht, was das Spiel endgültig entschied.

Mit dem Schlusspfiff in der 91. Minute endete das Spiel mit einem 0:2 für die Union Gutau, die damit die Relegation erreichte. Ein bemerkenswerter Sieg für die Gäste, die bis zuletzt an ihre Chance glaubten und diese auch nutzten.

2. Klasse Nord-Mitte: SV Wimberger Sandl : Gutau - 0:2 (0:0)

82 Peter Josef Weissengruber 0:2

80 Manuel Schnaitter 0:1

