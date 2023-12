ASKÖ Treffling: "Keine Mannschaft hat uns an die Wand gespielt"

Details Donnerstag, 14. Dezember 2023 20:27

"Nach einer längeren Durststrecke sowie einem Fehlstart in der aktuellen Saison der 2. Klasse Nord-Ost, haben wir wieder in die Spur gefunden und eine passable Hinrunde absolviert. Neben dem sportlichen Aufwärtstrend ist auch erfreulich, dass das Klima im Verein und in der Mannschaft hervorragend ist und die vielen jungen Spieler eine ausgezeichnete Entwicklung nehmen", erklärt Marcel Meindl, stellvertretender Sektionsleiter der ASKÖ Treffling, der auch als Aktiver am Rasen steht. In der vergangenen Saison kam die ASKÖ nur als Vorletzter ins Ziel, in der aktuellen Spielzeit konnten die Trefflinger in der Tabelle bislang zumindest drei Teams hinter sich lassen und zudem Anschluss ans Mittelfeld finden.

Trotz Fehlstart mit passabler Hinrunde - in der Fremde seit 29. April sieglos

Die Mannen von Trainer Horst Kloimstein kamen nicht wirklich aus den Startblöcken und zogen in den ersten drei Runden jeweils den Kürzeren. In den folgenden beiden Spielten teilten die Trefflinger mit dem Gegner jeweils die Punkte, ehe die ASKÖ Fahrt aufnahm, sich im weiteren Saisonverlauf ordentlich präsentierte und von den übrigen sieben Partien immerhin drei gewinnen konnte. "Nach einem holprigen Start ist es ganz gut gelaufen. Die meisten Spiele waren sehr eng, erfreulich war, dass wir gut mithalten konnten und uns keine Mannschaft an die Wand gespielt hat" so Meindl, der sich über elf der 13 bislang gesammelten Punkte auf eigener Anlage freuen konnte - in der Fremde wartet die Kloimstein-Elf hingegen seit bereits 29. April vergeblich auf ein Erfolgserlegbnis und konnte in den letzten acht Auswärtsspielen keinen einzigen "Dreier" einfahren. "Daheim läuft es über weite Strecken wieder rund und freuen uns über die positive Heim-Bilanz, in der Fremde hingegen tun wir uns nach wie vor sehr schwer, ist auswärts reichlich Luft nach oben vorhanden", weiß Marcel Meindl.

Wenig Gegentore, aber Probleme in der Offensive

Lediglich zwei Teams durften weniger Treffer bejubeln, aber auch nur zwei Mannschaften kassierten weniger Gegentore. "Unser Trainer hat den Fokus auf eine stabile Defensive gelegt, konnten im Herbst seinen Plan umsetzen und die Gegentore minimieren. Vorne hätten wir gerne öfter getroffen, können unsere Entwicklung aber nur in kleinen Schritten vorantreiben. Gegenüber den letzten Jahren ist ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen, zeigt der Pfeil endich wieder in die richtige Richtung", ist der Funktionär und Spieler zufrieden.

Trainingslager in Slowenien

In der Winterpause wird zwei Mal wöchentlich die Kraftkammer besucht, ehe Mitte Jänner das offizielle Training wieder aufgenommen wird. In der langen Vorbereitung steht auch ein Trainingslager auf den Programm, das Ende Februar in Slowenien abgehalten wird. Die Reise dorthin wird möglicherweise auch ein "alter Bekannter" antreten. "Unter Umständen kehrt ein ehemaliger Trefflinger wieder zu uns zurück. Es haben bereits Gespräche stattgefunden, ein Transfer konnte bislang aber noch nicht getätigt werden", hofft Meindl, dass in absehbarer Zeit weißer Rauch aufsteigt. "Dem aktuellen Personal und vor allem den vielen jungen Spielern wird weiterhin das Vertrauen geschenkt, weshalb im Winter keine Abgänge zu erwarten sind."

Rang 5 im Visier

Die Trefflinger konnten die Nachzügler aus Naarn, Pierbach/Rechberg und Ernsthofen im Herbst auf Distanz halten. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation kann es für die Kloimstein-Elf im neuen Jahr in der Tabelle durchaus einige Plätze nach oben gehen. "Wir wollen den Aufwärtstrend fortsetzen und den nächsten Schritt setzen. Sollten wir unser Vorhaben realisieren können, ist das ehrgeizige Ziel, bis auf den fünften Rang nach oben zu klettern, durchaus realistisch", blickt Marcel Meindl der zweiten Meisterschaftshälfte optimistisch entgegen. "Im Kader ist reichlich Potenzial vorhanden, demzufolge wollten wir in den nächsten zwei, drei Jahren vorne mitmischen und um den Aufstieg kämpfen".

