Union Arbing: "Sind hochmotiviert und freuen uns auf die Rückrunde"

Die Union Arbing war zuletzt in der 1. Klasse Nord-Ost aktiv, kam dort in der vergangenen Saison aber nur als Vorletzter ins Ziel und musste den schweren Gang in die 2. Klasse Nord-Ost antreten. Einen Stock tiefer kamen die Mühlviertler gut an, starteten erfolgreich in die Saison, legten auf der Zielgeraden der Hinrunde eine toller Siegesserie hin und verschafften sich als Vierter eine ausgezeichnete Ausgangsposition für die entscheidende Phase der Meisterschaft. "Wir haben nach dem Abstieg wieder in die Spur sowie mit den Siegen in den letzten Spielen Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle gefunden, sind im neuen Jahr hochmotiviert und freuen uns auf die Rückrunde", erklärt Sektionsleiter Elmar Fichtinger.

Erfolgreicher Start und tolle Siegesserie am Ende der Hinrunde

Der Absteiger startete mit zwei Siegen in die Saison, musste in den beiden folgenden Runden aber durchwegs Niederlagen einstecken. Mitte der Hinrunde trat Coach David Haml aus persönlichen Gründen zurück, der bisherige Co-Trainer Thomas Rechberger übernahm das Zepter. Unter der Leitung des 50-jährigen Übungsleiters, der auch im neuen Jahr die Verantwortung trägt, waren die Kicker aus dem Bezirk Perg auf der Zielgeraden nicht zu stoppen und verabschiedeten sich mit vier Siegen am Stück in die Winterpause. "Es ist im Herbst über weite ausgezeichnet gelaufen. Die Siegesserie in den letzten Runden war umgemein wichtig und haben uns mit diesem Lauf in eine aussichtsreiche Position gebracht", meint der Sektionsleiter.

11 Derntl-Treffer, aber zu viele Gegentore

Der Tabellenvierte feierte drei Heimsiege und fuhr in der Fremde sogar vier "Dreier" ein. Während lediglich zwei Mannschften öfter ins Schwarze trafen - Matthias Derntl zeichnete für elf der insgesamt 31 Union-Treffer verantwortlich und führt gemeinsam mit St. Georgens Eduard Zele die Torschützenliste an - kassierten nur fünf Mannschaften mehr Gegentore. "Vorne läuft es nahezu perfekt, wissen aber auch, dass wir zu viele Tore erhalten haben. Wir kennen unser Problem in der Defensive und arbeiten daran, dieses Manko zu beheben", so Fichtinger. "Nichtsdestotrotz sind wir gut durch den Herbst gekommen und vom Relegationsplatz nicht weit entfernt".

Ausschau nach Verstärkungen - Trainingslager in Ungarn

Bereits am kommenden Montag wird in Arbing die Vorbereitung in Angriff genommen und am 20. Jänner gegen Perg/Windhaag das erste Testspiel bestritten. Neben zahlreichen Einheiten und weiteren Testspielen beinhaltet die lange und intensive Aufbauzeit auch ein Trainingslager in Ungarn, das gemeinsam mit den Kickern aus Tragwein abgehalten wird. Die Reise ins östliche Nachbarland wird möglicherweise auch die eine oder andere Neuerwerbung antreten. "Abgänge sind keine zu erwarten, aufgrund der zu vielen Gegentore halten wir jedoch Ausschau nach Verstärkungen und sehen uns vor allem nach einem Verteidiger und einem Mittelfeldspieler um", kündigt der Sektionsleiter Transfers an.

Platz 2 im Visier

Da auf den Relegationsplatz nur vier Punkte fehlen, steckt in Arbing der mögliche sofortige Wiederaufstieg in den Hinterköpfen. "Wir haben nach dem Abstieg wieder in die Spur gefunden und sind auf einem guten Weg. Aufgrund der ansprechenden Ausgangsposition nehmen unsere Kicker die Vorbereitung und die darauffolgende Rückrunde hochmotiviert in Angriff. Wir nehmen uns für das Frühjahr viel vor, weshalb das Saisonzioel das Erreichen des zweiten Ranges bzw. der Relegation ist - der souveräne Herbstmeister aus Baumgartenberg ist vermutlich außer Reichweite", meint Elmar Fichtinger und hofft, dass die Rechberger-Elf im neuen Jahr an die Siegesserie der letzten Hinrundenspiele anknüpfen kann.