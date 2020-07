Union Münzbach: "Ein Top-Vier-Platz wäre schön"

Details Dienstag, 14. Juli 2020 14:07

In der abgebrochenen Saison der 2. Klasse Nord-Ost strand die Union Münzbach nur am siebenten Rang, vom Relegationsplatz waren die Mühlviertler aber nicht allzu weit entfernt. "Es hätte im Frühjahr spannend werden können, aus bekannten Gründen hat die Rückrunde aber nicht stattgefunden. In der neuen Saison wollen wir uns anständig präsentieren, mehrt Spiele gewinnen, dafür mit dem Gegner weniger oft die Punkte teilen", erklärt Trainer Thomas Rechberger.

Schwierige Vorbereitung

Nach einer langen Pause wurde der Betrieb auch in Münzbach wieder aufgenommen. "Wir sind im Juni auf den Platz zurückgekehrt und haben zunächst mit Abstand trainiert. Inzwischen findet wieder das gewohnte Mannschaftstraining statt, absolvieren in dieser Woche drei Einheiten und bestreiten am kommenden Samstag, gegen Kefermarkt, das erste Testspiel", so Rechberger. "Auch wenn wir fleißig trainieren, gestaltet sich die Vorbereitung aufgrund der aktuellen Situation überaus schwierig. Zum einen weiß keiner wirklich, wie es weitergeht, und zum anderen sind die Spieler auch aus beruflichen Gründen sehr vorsichtig".

Keine Transfers

Die Übertrittszeit hinterlässt bei der Union keine Spuren. "Wie bei den meisten anderen Vereinen sind auch unsere finanziellen Mittel begrenzt, haben darum nicht ernsthaft Ausschau nach Verstärkungen gehalten und verzeichnen demzufolge keine Zugänge. Es hat uns aber auch kein Spieler verlassen, wenngleich ein Akteur bis auf Weiteres vermutlich nicht zur Verfügung steht", spricht der Coach Simon Ouguehi an, der aus Studiengründen im Herbst nach Wien übersiedelt und nicht trainieren kann.

"Die Favoriten sind andere"

Obwohl die Mühlviertler keine Transfers tätigten, möchte sich die Union in der neuen Saison im Vorderfeld der Tabelle präsentieren. "Viele Unentschieden haben uns im letzten Herbst eine bessere Platzierung gekostet. Grundsätzlich ist auch in der kommenden Meisterschaft einiges möglich und wollen die vorderen Ränge nicht aus en Augen verlieren. Ein Top-Vier-Platz wäre schön", erläutert Thomas Rechberger das Saisonziel. "Die Favoriten sind aber andere. Aus meiner Sicht werden vor allem Perg/Windhaag und Mauthausen um den Meistertitel kämpfen".

