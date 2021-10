Union Arbings Goalgetter Matthias Derntl im Wordrap!

Details Mittwoch, 20. Oktober 2021 18:39

Die Union Arbing liegt in der 2. Klasse Nordost punktegleich mit ASKÖ Mauthausen an der Tabellenspitze. Großen Anteil daran hat auch Matthias Derntl, der in den bisherigen zehn Spielen bereits 15 Treffer erzielte! Ligaportal.at bat den Goalgetter zum Wordrap!

Union Arbing:

Familiär geführter Verein mit Potential für Mehr

Trainer Daniel Windner:

Akribischer Arbeiter, sowohl auf als auch neben dem Platz.

Stärken:

Flexibel einsetzbarer Teamplayer

Schwächen:

Linker Fuß

Saisonziel:

So viele Punkte wie möglich sammeln.

Meister 2.Klasse Nordost 2021/22:

Union Arbing oder ASKÖ Mauthausen

Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

Mein Sohnemann hat mich fit gehalten ;-)

Homeoffice oder Büro?

Weder noch.

FC Bayern München oder Borussia Dortmund?

FC Bayern München

Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi?

Jamie Vardy

Champions League Sieger 2022:

FC Bayern München

Facebook oder Instagram?

Beides

Lieblingsapp?

Kickbase

Ligaportal.at:

Beste Plattform, um den Fußball im Unterhaus zu verfolgen.

