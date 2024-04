Kleiner Patzer: Union Baumgartenberg drückt Punkt an St. Georgen ab

Details Samstag, 27. April 2024 10:30

Die Union Baumgartenberg ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen die SPG St. Georgen/Langenstein hinausgekommen. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Baumgartenberg. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht ganz. Im Hinspiel hatte sich der Tabellenprimus bereits schwer getan, aber am Ende einen knappen 4:3-Sieg eingefahren. Die Union bleibt so zwar auch im 18. Saisonspiel ungeschlagen, hat Verfolger Luftenberg aber dicht auf den Fersen.

Spitzenreiter kann auch nach Dosenöffner nicht richtig Fahrt aufnehmen

Lange tat sich in einem vorerst sehr fairen Fußballmatch am gestrigen Freitagabend nichts, bis es kurz vor der Pause doch klingelte: Lukas Günther Spiegl brachte SPG St. Georgen/Langenstein in der 37. Minute ins Hintertreffen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Union Baumgartenberg, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In Durchgang zwei schlug der Nachzügler dann rasch zurück. Georgel-Mihaita Boboi war zur Stelle und markierte das 1:1 von St. Georgen/Langenstein (58.). Die Partie war in der Schlussphase dann geprägt von vielen Fouls, die den Spielfluss immer wieder stoppten – Schiedsrichter Lukas Schüttengruber musste gleich sechs Mal in die Tasche greifen. Viel mehr tat sich aber nicht. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Baumgartenberg mit der SPG St. Georgen/Langenstein kein Sieger ermittelt.

Zahlen und Fakten

An der Union Baumgartenberg gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zwölfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Nord-Ost. Die Heimmannschaft weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, vier Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Baumgartenberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Bei SPG St. Georgen/Langenstein präsentierte sich die Abwehr angesichts 43 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Trotz eines gewonnenen Punktes fielen die Gäste in der Tabelle auf Platz acht. Sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat St. Georgen/Langenstein momentan auf dem Konto. Die SPG St. Georgen/Langenstein ist seit vier Spielen unbezwungen.

Die Union Baumgartenberg tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, bei der Union Arbing an. Einen Tag später empfängt SPG St. Georgen/Langenstein den SC Ernsthofen.

2. Klasse Nord-Ost: Union Baumgartenberg – SPG St. Georgen/Langenstein, 1:1 (1:0)

58 Georgel-Mihaita Boboi 1:1

37 Lukas Günther Spiegl 1:0

Details

