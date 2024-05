Bärenstarker SK Bad Wimsbach lässt dem FC Munderfing keine Chance und siegt verdient!

Details Samstag, 04. Mai 2024 08:20

Am Freitagabend kam es im Rahmen der 25. Runde der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Bad Wimsbach und dem FC Munderfing. Während die Hausherren zuletzt wahre „Big Points“ gegen den direkten Konkurrenten aus Schalchen landen konnten, mussten sich die Gäste der SPG Pettenbach/Grünau doch deutlich geschlagen geben. Der Aufwärtstrend der Mannen aus Munderfing wurde somit dezent gebremst und man ist weiterhin voll im Abstiegskampf mit dabei. Der SK Bad Wimsbach kann hingegen mit einem Sieg an Andorf vorbeiziehen und auf Zwischenrang drei springen. Somit sollte Spannung geboten sein, da beide Mannschaften ein klares Ziel vor Augen haben.

Dominanz der Hausherren

Von Beginn waren die Hausherren versucht keinerlei Zweifel aufkommen zulassen, dass dieses Spiel ein voller Erfolg werden sollte. Der SK Bad Wimsbach übernahm von Minute eins an das Kommando und dominierte das Spielgeschehen. Man kombinierte sich teilweise ansehnlich durch die Reihen des FC Munderfing. Zunächst hielten die Gäste noch gut dagegen und konnten durch eine kämpferische Leistung einen frühen Gegentreffer vermeiden. Es dauerte bis Minute 29, bis man die Dominanz in einen Torerfolg ummünzten konnte. Nach einer schönen Einzelaktion von Florian Danner, in welcher der Mittelfeldspieler sein Tempo am Flügel eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte, bediente er nach gewonnenem eins-gegen-eins Duell den im Strafraum lauernden Elvir Hadzic, welcher verdient auf 1:0 stellte.

Unachtsamkeit bremst Hausherren ein

In einer Halbzeit, in der man dem Gegner kaum Luft zum Atmen ließ, musste man vermutlich selbst mithelfen, um das Spiel wieder spannend zu machen. Nach einer Unachtsamkeit beim Herausspielen konnten die Gäste umgehend Kapital aus ihrer bis dato einzigen Chance im Spiel schlagen. So konnten die Gäste in Person von Raphael Stockinger entgegen dem Spielverlauf auf 1:1 stellen und gehen mit einem schmeichelhaften Remis in die Pause.

Bad Wimsbach kann auch Standards

Nachdem man nach der Pause dort weitermachte, wo man vor der Pause aufgehört hatte und den Druck weiter aufrecht hielt, konnte man sich in Hälfte zwei früher belohnen. In Minute 52 war der aufgerückte Innenverteidiger Stefan Weiss nach einem Eckball per Kopf zur Stelle und erhöhte auf 2:1. Mit der Führung im Rücken schien es dem SK Bad Wimsbach noch leichter zu fallen das Spiel zu dominieren. Kurz darauf scheiterte Elvir Hadzic am stark parierenden Filip Dramac, nachdem man dem Schlussmann des FC Munderfing im zwei-gegen-eins gegenüberstand. Kurz darauf folgte der mittlerweile überfällige und gleichzeitig vorentscheidende Treffer der Partie. Nach einem Vorstoß von Elvir Hadzic in den Strafraum der Gäste wurde dieser zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Elfmeter. Diese Chance ließ sich Kapitän Florian Schöfbenker nicht entgehen und stellte auf 3:1. Ein Aufbäumen der Gäste blieb aus. Der Underdog aus Munderfing, der sich aber in keiner Phase des Spiels aufgab und bis zum Schluss kämpfte, hatte am heutigen Tag dem starken SK Bad Wimsbach nichts entgegenzusetzen. Zu allem Überfluss für den ohnehin verletzungsgeplagten FC Munderfing verletzte sich Torhüter Filip Dramac in der Schlussphase so schwer, dass dieser per Krankenwagen abtransportiert werden musste. Die Ligaportal Redaktion und der SK Bad Wimsbach wünschen an dieser Stelle gute und schnelle Besserung!

Gerald Hofer, Co-Trainer SK Bad Wimsbach

„Wir sind stolz auf die Mannschaft, sie haben heute alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir gehen nun zuversichtlich in die letzten Spiele und wollen möglichst viele Punkte machen.“

Die Besten SK Bad Wimsbach: Pauschallob an die Mannschaft!

Details

