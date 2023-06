Trainer Hiesl mit erfolgreichem Abschiedsspiel! SPG Perg/Windhaag nach sechs Jahren wieder erstklassig

Details Sonntag, 18. Juni 2023 10:06

2017 musste sich die SPG Perg/Windhaag aus der 1. Klasse verabschieden und kämpften seither vergeblich um den Wiederaufstieg. Die Mühlviertler waren in den letzten Jahren stets im Aufstiegskampf der 2. Klasse Nord-Ost präsent, eroberten in der abgelaufenen Saison den Vizemeistertitel und erhielten in der Relegation eine zweite Chance. 70 Stunden nach einem 4:3-Auswärtssieg gegen den SV Steyregg setzten die Mannen von Trainer Dietmar Hiesl, der sich nach zweieinhalbjähriger Tätigkeit aus familiären Gründen eine Auszeit nimmt (mit Harald Huber, der zuletzt in Baumgartenberg tätig war und nun zu seinem Stammverein zurückkehrt, steht der Nachfolger bereits fest) den finalen Schritt, feierten am Samstagnachmittag einen souveränen 4:1-Erfolg und kehren nach sechs langen Jahren wieder in die 1. Klasse zurück. Für die Steyregger hingegen, die im letzten Sommer in der Relegation gegen die Edelweiß Linz Juniors die Oberhand behalten hatten, in der vergangenen Meisterschaft der 1. Klasse Nord-Ost aber nur als Zwölfter ins Ziel gekommen waren, war am ASKÖ Perg-Sportplatz Schluss mit lustig und müssen den schweren Gang in die 2. Klasse antreten.

Kaldirim stellt Weichen Richtung Aufstieg

Rund 850 Besucher bekamen nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Weilhartner ein ausgeglichenes und offfenes Match, zunhächst jedoch ein vorsichtiges Abtasten zu sehen. Im Abschiedsspiel von Coach Hiesl klopften die Hausherren im wahrsten Sinne des Wortes an, als Thomas Hehenberger die Stange traf. Mitte der ersten Halbzeit nahm die Rückkehr der Spielgemerinschaft in die 1. Klasse Konturen an - Alp-Eren Kaldirim, nickte einen Corner von Kapitän Lukas Gaisrucker ein und stellte die Weichen Richtung Aufstieg. Nach der Heimpleite im Hinspiel war die Gästeelf von Trainer Patrick Philipp erneut in Rückstand geraten, die Steyregger hielten jedoch beherzt dagegen und die Partie hoffen. Die Spielgemeinschaft hatte das Geschehen jedoch weitgehend unter Kontrolle und brachte dier knappe Führung in die Pause.

Hiesl-Elf macht mit Doppelschlag den Deckel drauf

Der SVS hatte sich für en zweiten Durchgang viel vorgenommern und machte nach Wiederbeginn auch ordentlich Dampf, nach 55 Minuten erhielten die Steyregger Hoffnungen auf den Klassenerhalt jedoch einen entscheidenden Dämpfer - Hehenberger war es, der einen Stanglpass von Gaisrucker verwertete und auf 2:0 stellte. Fünf Minuten später war das Relegations-Duell entschieden, als Philipp Paireder nach einem hohen Ball das Leder über die Linie drückte. Die Gäste waren geschlagen und machten sich bereits mit dem bitteren Gang in Obertösterreichs unterste Leistungsstufe vertraut, in Minute 82 durften sich die Steyregger aber zumindest über ihren vorertst letzten Treffer als "Erstklassler" freuen - nach einem Foul von Gaisrucker verwandelte Tobias Kasper den fälligen Elfmeter. In der Nachspielzeit brandete am Sportplatz noch einmal Jubel auf, als Gaisrucker das Spielgerät erneut zur Mitte brachte und Diamant Katona zum 4:1-Endstand traf. Kurz danach ertönte der Schlusspfiff, brachen in Perg alle Dämme, wurde die Rückkehr in die 1. Klasse ausgelassen gefeiert.

Hannes Gruber, Obmann SPG Perg/Windhaag:

"Nach dem Sieg im Hinspiel war alles angerichtet, in den vergangenen Jahren haben wir jedoch viel erlebt, weshalb wir aus guten Gründen den Tag nicht vor dem Abend loben wollten. Doch unsere Mannschaft hat auch das Rückspiel souverän gemeistert. Wir haben jahrelang um die Rückkehr in die 1. Klasse gekämpft und es jetzt endlich geschafft - die Freude darüber ist unbeschreiblich und werden diesen Erfolg gebührend feiern".

