4:0! Union Baumgartenberg macht mit Absteiger kurzen Prozess

Details Sonntag, 20. August 2023 12:59

Zum Saisonauftakt der 2. Klasse Nord-Ost stand das Kräftemessen zwischen der Union Baumgartenberg und dem SC Ernsthofen auf dem Programm. Während die Heimelf von Neo-Coach Jakob Burian, der vor wenigen Wochen das Zepter von Harald Huber übernommen hatte, der inzwischen bei Aufsteiger Perg/Windhaag tätig ist, auf der Zielgeraden der vergangenen Saison zwei 5:1-Siege feiern konnte, zierten die Niederösterreicher im Vorjahr in der 1. Klasse Ost das Ende der Tabelle und mussten den schweren Gang in die unterste Leistungsstufe antreten. Die Baumgartenberger setzten am Samstagabend dort fort, wo sie im Juni aufgehört hatten und starteten mit einem ebenso überzeugenden wie ungefährdeten 4:0-Erfolg perfekt in die Saison. Der Absteiger hingegen kam einen Stock tiefer noch nicht wirklich an, hat aktuell mit massiven Personalproblemen zu kämpfen und konnte keine Reserve-Mannschaft stellen, weshalb das Vorspiel abgesagt werden musste.

Hausherren mit Start nach Maß

Die Burian-Elf legte sofort den Vorwärtsgang ein und durften sich nach wenigen Minuten über den ersten Saisontreffer freuen. Jan Carda schlug den Ball über die SCE-Abwehr, Tadeas Sedlak war auf und davon und gab Gästegoalie Fabian Rafetzeder, der in den letzten drei Jahren bei den St. Florian Juniors aktiv war, das Nachsehen. Nach dem perfekten Start in die Partie zogen die Mühlviertler nicht zuletzt aufgrund der großen Hitze die Handbremse an und taten fortan nur das Nötigste. Dennoch hatte die Union Spiel und Gegner fest im Griff und waren drauf bedacht, die Kreise von Routinier Kevin Kühhas sowie Spielertrainer Radek Gulajev einzuengen. Kurz vor der Pause brandete am Sportpark wieder Jubel auf, als Lukas Spiegl den jungen Elias Halasz auf die Reise schickte und das 17-jährige überaus talentierte Baumgartenberger Eigengewächs das Leder mit dem schwächeren linken Fuß zum 2:0-Halbzeitstand ins lange Eck setzte.

Gulajev-Freistoß klatscht an die Latte - 17-Jähriger schnürt Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedfsrichter Zöchbauer bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Die Hausherren kontrollierten auch im zweiten Durchgang das Geschehen und ließen nicht viel zu. Ernsthofens Spielertrainer hätte dem Match nach rund 55 Minuten beinahe Spannung eingehaucht, nach einem Freistoß des 34-jährigen Gulajev klatschte das Spielgerät jedoich an die Latte. Wenig später war die Messe gelesen, als Lukas Lang auf der linken Seite eine Flanke schlug, Stefan Leonhartsberger Keeper Rafetzeder irritierte, Halasz das Leder nur noch einschieben musste und sich zu einem Doppelpack beglückwünschen lassen konnte. In der restlichen Spielzeit kreierten die Mühlviertler die eine oder andere Chance und konnten am Beginn der Schlussviertelstunde eine davon verwerten. Michael Leitner wusste einen Abstimmungsfehler zwischen SCE-Goalie Rafetzeder und einem Verteidiger zu nutzen, der Kapitän spritzte dazwischen und besiegelte den 4:0-Endstand.

Jakob Burian, Trainer Union Baumgartenberg:

"Vor dem ersten Spiel weiß man nicht wirklich wo man steht, zudem war der Absteiger für uns ein unbeschriebenes Blatt. Wir konnten aber einen ungefährdeten Sieg feiern und den erhofften Dreier einfahren. Wir hätten nichts dagegen, sollte es so weitergehen und werden am kommenden Freitag, im Auswärtsspiel gegen Pierbach/Rechberg, versuchen, nachzulegen".

