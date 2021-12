,,Wichtig ist, dass wir zuerst die Pandemie besiegen, dann kommt das Sportliche.‘‘ – TSU Waldmark Sankt Stefan’s Sektionsleiter Fritz Pöschl im Interview

Details Sonntag, 05. Dezember 2021 16:40

Die TSU Waldmark St. Stefan wusste im Herbst zu überzeugen. Nach dreizehn Spielen in der 2. Klasse Nord-West findet man sich, trotz ein paar zwischenzeitlichen Punktverlusten, an der Spitze der Tabelle wieder. Ligaportal reflektierte gemeinsam mit Sektionsleiter Fritz Pöschl die Herbstsaison und sprach unter anderem über das Transfergeschehen und die Meisterfrage in der 2. Klasse Nord-West.

Ligaportal: Ihr seid noch besser als im Vorjahr. Wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Pöschl: ,,Natürlich sehr zufrieden. Trotz zwischenzeitlichen Unstimmigkeiten, wo es nicht danach ausgeschaut hat, dass wir Tabellenführer werden, bin ich sehr stolz auf den Trainer und die Mannschaft. Der Trainer hat Anweisungen erteilt und die Mannschaft ist nachgezogen.‘‘

Ligaportal: Gibt es schon fixe Ab- oder Neuzugänge?

Pöschl: ,,Wir setzen ja ausschließlich auf Eigenbauspieler, deswegen wird in diesem Winter nichts passieren, zumindest ist uns noch nichts bekannt.‘‘

Ligaportal: Rechnet ihr damit, dass wir im Frühjahr die Saison fortsetzen können?

Pöschl: ,,Rechnen tun wir damit, aber zuerst sollte man die Pandemie besiegen, dann kommt das Sportliche. Wir werden sehen.‘‘

Ligaportal: Wie hält sich die Mannschaft im Lockdown fit?

Pöschl: ,,Grundsätzlich haben die Spieler im Dezember frei, halten sich jedoch selbstständig fit. Der Trainer hat einen Trainingsplan für zuhause erstellt. Ab Mitte/Ende Jänner starten wir wieder mit dem Aufbautraining, ob das möglich ist, wird sich zeigen.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Pöschl: ,,Das wird sich zeigen, da das Geschehen im oberen Tabellendrittel sehr eng ist. Ausschlaggebend ist definitiv, wer in der Rückrunde den längeren Atem haben wird.

