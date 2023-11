SK Kleinzell lacht nach sechstem Sieg in Serie von der Tabellenspitze

Details Sonntag, 05. November 2023 13:03

In der 2. Klasse Nord-West stand am vorletzten Hinrundenspieltag die Begegnung zwischen der Sportunion Kollerschlag und dem SK Kleinzell auf dem Progamm. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenzweiten waren die Gäste zu favorisieren. Während die Elf um Spielertrainer Jakub Kursa nach einer Siegesserie mit breiter Brust in die Partie ging, musste der Absteiger in den vergangenen Wochen Federn lassen. Der SK tat sich in der brightly Arena schwer, fuhr mit einem hauchdünnen 1:0-Erfolg aber den sechsten "Dreier" am Stück ein und lacht aufgrund der überraschenden Niederlage von St. Peter in Sarleinsbach seit Samstagnachmittag von der Tabellenspitze. Die Kollerschlager hingegen ergatterten in den letzten vier Partien nur einen mickrigen Punkt und verpassten den Anschluss an die Top-Teams.

Umkämpftes Match

Rund 150 Besucher bekamen ein umkämpftes Match zu sehen. Die Gäste waren bemüht, das Heft in die Hand zu nehmen und dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken, die Reischl-Elf hielt aber beherzt dagegen, wartete auf Fehler der Kleinzeller und lauerte auf Konter. Der Favorit bestimmte über weite Strecken das Geschehen und versuchte, Chancen zu kreieren, kam aber nicht wirklich ins letzte Drittel. Kurz vor der Pause hatte Felix Schürz dann aber doch die SK-Führung am Fuß, alleine vor dem Union-Gehäuse fand das 15-jährige Talent jedoch in Torwart Dieter Löffler seinen Meister. Wenig später ging es torlos in die Kabinen.

Prasek schießt SK zum Sieg und an die Tabellenspitze

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Brunmayr bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Die Kleinzeller waren auch im zweiten Durchgang optisch überlegen, mit ihrem Latein aber weiterhin vor dem Union-Strafraum am Ende. Die taktisch geschickt agierenden Hausherren ließen nicht viel zu, am Beginn der Schlussviertelstunde zappelte der Ball dann aber doch in den Maschen. Der ebenerst eingewechselte Daniel Schneeberger dribbelte sich auf der linken Seite sehenswert durch, Janis Würzl legte quer und Jaroslav Prasek versenkte die Kugel aus kurzer Distanz im rechten Eck. Die Kollerschlager stemmten sich gegen die drohende Niederlage und waren um den Ausgleich bemüht, SK-Schlussmann Patrick Pilsl machte jedoch zwei gute Chancen zunichte. Die Kleinzeller brachten den knappen Vorsprung ins Ziel und durften sich über den sechsten Sieg in Serie sowie den Sprung an die Tabellenspitze freuen.

Harald Würzl, Co-Trainer SK Kleinzell:

"In Kollerschlag ist es bekanntlich nicht einfach, demnach war es das erwartet harte Stück Arbeit. Wir haben jedoch mehr für das Spiel getan und konnten demnach einen verdienten Sieg feiern. Auch wenn wir wissen, wo wir herkommen - vor zwei Jahren stand zum gleichen Zeitpunkt nur ein einziger Punkt auf unserem Konto - wurde die Tabellenführung ausgelassen gefeiert. Auch im letzten Match, in Kirchberg, wird es nicht einfach, wäre demnach einer zweiter Platz kein Beinbruch, mit dem möglichen Herbstmeistertitel könnten wir die tolle Hinrunde aber krönen".

