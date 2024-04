SU Herzogsdorf lässt gegen Putzleinsdorf nichts anbrennen

Details Dienstag, 02. April 2024 17:03

SU Herzogsdorf/N. setzte sich standesgemäß gegen Union Putzleinsdorf 1b mit 4:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Herzogsdorf/N. kassierte Union Putzleinsdorf 1b eine deutliche Niederlage. Die SU WUNDERREIN Herzogsdorf/N. hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Früher Dosenöffner

Der Gastgeber ging durch Jan Kozjak Lesicki, der eine Unachtsamkeit der Putzleinsdorfer Defensive eiskalt ausnützte, bereits in der siebten Minute in Führung. Noch vor der Halbzeit legte die SU Herzogsdorf/N. seinen zweiten Treffer nach (44.) – Daniel Pröll traf per Freistoß. Mit der Führung für Herzogsdorf/N. ging es in die Halbzeitpause. Für das 3:0 der SU WUNDERREIN Herzogsdorf/N. sorgte erneut Lesicki, der in Minute 68 zur Stelle war. Kurz Zeit später trafen die Heimischen ein weiteres Mal und Pröll stellte den Spielstand damit auf 4:0 (77.). Die SU WUNDERREIN Herzogsdorf/N. bestritt die Schlussminuten der Begegnung ohne Manuel Wimmer, der mit der Roten Karte hinausgestellt worden war (89.) Letztlich kam SU Herzogsdorf/N. gegen Union Putzleinsdorf 1b zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Zahlen und Fakten

Die drei Punkte brachten Herzogsdorf/N. in der Tabelle voran. Die SU WUNDERREIN Herzogsdorf/N. liegt nun auf Rang sechs. Sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat SU Herzogsdorf/N. derzeit auf dem Konto. Herzogsdorf/N. beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen die SU WUNDERREIN Herzogsdorf/N. – Union Putzleinsdorf 1b bleibt weiter unten drin. Mit 55 Toren fing sich Union Putzleinsdorf 1b die meisten Gegentore in der 2. Klasse Nord-West ein. In dieser Saison sammelte Union Putzleinsdorf 1b bisher zwei Siege und kassierte 13 Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Union Putzleinsdorf 1b die sechste Pleite am Stück.

Die Defensivleistung von Union Putzleinsdorf 1b lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen SU Herzogsdorf/N. offenbarte Union Putzleinsdorf 1b eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Für Herzogsdorf/N. geht es schon am Sonntag bei der TSU Kirchberg ob der Donau weiter. Am 05.04.2024 empfängt Union Putzleinsdorf 1b in der nächsten Partie die Union St. Veit im Mühlkreis.

2. Klasse Nord-West: SU WUNDERREIN Herzogsdorf/N. – Union Putzleinsdorf 1b, 4:0 (2:0)

77 Daniel Proell 4:0

68 Jan Kozjak Lesicki 3:0

44 Daniel Proell 2:0

7 Jan Kozjak Lesicki 1:0

