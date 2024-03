Später Gahleitner-Treffer sichert Rohrbach Punkt gegen St. Veit

Details Samstag, 23. März 2024 16:37

UFC Rohrbach-Berg 1b trennte sich an diesem Samstag von der Union St. Veit im Mühlkreis mit 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Die Union St. Veit/M. hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 4:3-Hinspielsieg eingefahren.

Rohrbach geht früh in Front

Für das erste Tor sorgte Alexander Nicolas Gabriel. In der elften Minute traf der Spieler von Rohrbach-Berg 1b ins Schwarze:

Führung für den UFC nach einem schönen Angriff steckt Gahleitner auf Gabriel durch und dieser trifft mit einem überlegten Abschluss sicher flach ins rechte Eck zum 1:0 Nikolaus Barth, Ticker-Reporter

Johannes Hofbauer traf kurz darauf aber schon nach einem Gestochere im Strafraum zum 1:1 zugunsten von St. Veit i.M. (23.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Martin Bouchal versenkte die Kugel nach einem Freistoßtrick der Gäste zum 2:1 (66.). Den Ausgleichstreffer hatte UFC Rohrbach-Berg 1b in der 81. Minute im Repertoire – Matthäus Gahleitner zeigte sich eiskalt vor dem Kasten. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Heimmannschaft und die Union St. Veit im Mühlkreis spielten unentschieden.

Zahlen und Fakten

Bei Rohrbach-Berg 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Das Remis brachte UFC Rohrbach-Berg 1b in der Tabelle voran. Rohrbach-Berg 1b liegt nun auf Rang fünf. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat UFC Rohrbach-Berg 1b derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Rohrbach-Berg 1b konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt die Union St. Veit/M. den vierten Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, vier Remis und drei Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Nur einmal ging St. Veit i.M. in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Kommenden Freitag (18:30 Uhr) bekommt UFC Rohrbach-Berg 1b Besuch von der Sportunion Kollerschlag. Am 01.04.2024 empfängt die Union St. Veit im Mühlkreis in der nächsten Partie die Union Feldkirchen an der Donau.

2. Klasse Nord-West: UFC Rohrbach-Berg 1b – Union St. Veit im Mühlkreis, 2:2 (1:1)

81 Matthaeus Gahleitner 2:2

66 Martin Bouchal 1:2

23 Johannes Hofbauer 1:1

11 Alexander Nicolas Gabriel 1:0

