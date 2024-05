Union Putzleinsdorf 1b dominiert mit 4:0 Sieg gegen Feldkirchen an der Donau

Details Dienstag, 21. Mai 2024 20:50

Im spannenden Duell der 23. Runde der 2. Klasse Nord-West zeigte Union Putzleinsdorf 1b eine beeindruckende Leistung gegen Union Feldkirchen an der Donau. Die zweite Garnitur des Landesligisten lieferte so eine tadellose Leistung gegen das Tabellenschlusslicht ab und ließ wieder einmal Klasse aufblitzen.

Erste Halbzeit: Ein Tor entscheidet die Führung

Der Anpfiff in Putzleinsdorf signalisierte den Beginn eines Spiels, das reich an Chancen, aber arm an Toren in den ersten Minuten war. Beide Teams tasteten sich vorsichtig ab, doch es waren die Gäste aus Feldkirchen, die in den ersten Minuten häufiger vor dem Tor auftauchten. Trotz zahlreicher Versuche durch Spieler wie Nico Hirsch und Paul Gielinger, die ihre Schüsse knapp am Ziel vorbeisetzten, konnte die Gastmannschaft den Ball nicht im Netz unterbringen. Die Spannung erhöhte sich, als ein indirekter Freistoß im 16er der Gäste für Diskussionen sorgte, jedoch ohne Konsequenzen für das Ergebnis blieb.

In der 43. Minute brach dann endlich das Eis für die Heimmannschaft. Ein Freistoß von der linken Seite wurde von Robert Peer genutzt, der sich geschickt freilief und den Ball zum 1:0 für Union Putzleinsdorf 1b einköpfte. Dieses Tor kurz vor der Halbzeitpause gab den Gastgebern Auftrieb und eine Führung zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt.

Zweite Halbzeit: Putzleinsdorf nimmt das Heft in die Hand

Nach der Pause kam Union Putzleinsdorf 1b gestärkt zurück und begann, das Spielgeschehen zu dominieren. Die zweite Halbzeit war geprägt von konsequenteren Angriffen der Heimmannschaft. In der 51. Minute baute Elias Vonstadl den Vorsprung aus, als er einen Konter eiskalt zum 2:0 abschloss. Union Putzleinsdorf 1b nutzte die Schwächen der Gästeabwehr, die durch einen Abspielfehler in der 69. Minute erneut ins Hintertreffen geriet. Jonas Bayer, die treibende Kraft im Angriff, nutzte diesen Fehler und erhöhte in der 68. Minute auf 3:0.

Feldkirchen/D. versuchte, ins Spiel zurückzufinden und hatte auch einige gute Momente, doch das Glück im Abschluss fehlte weiterhin. Die Verteidigung der Heimmannschaft stand sicher und ließ kaum zwingende Chancen zu. In der letzten Minute der regulären Spielzeit setzte Jonas Bayer mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt. Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite erzielte er das 4:0, was den überzeugenden Sieg der Union Putzleinsdorf 1b besiegelte.

2. Klasse Nord-West: Union Putzleinsdorf 1b : Feldkirchen/D. - 4:0 (1:0)

90 Jonas Bayer 4:0

68 Jonas Bayer 3:0

51 Elias Vonstadl 2:0

43 Robert Peer 1:0

