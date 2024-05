4:0! Union St. Veit/M. mit starker Vorstellung gegen Kollerschlag

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:09

Nach einer starken Leistung feierte die Union St. Veit/M. in der 24. Runde der 2. Klasse Nord-West gegen die Sportunion Kollerschlag einen souveränen 4:0-Heimsieg. Die St. Veiter zeigten über die gesamte Spielzeit eine dominante Performance und ließen den Gästen kaum eine Chance.

St. Veit mit verdienter Führung - Gäste nur noch zu zehnt

Das Spiel begann mit einem frühen Vorstoß der St. Veiter, die sofort Druck auf die Gäste ausübten. In der 27. Minute erzielte Martin Bouchal das 1:0, nachdem ein Kopfball von Simon Rauöcker zunächst noch an den Pfosten ging. Dieses Tor gab den Gastgebern weiteren Aufwind, und sie spielten mit zunehmender Sicherheit und Kontrolle. Die Kollerschlager fanden kaum Mittel, um effektiv dagegenzuhalten, und ihre Situation verschärfte sich in der 32. Minute, als Abwehrchef Sebastian Lorenz mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde.

Hausherren legen zwei Tore nach

In Unterzahl gerieten die Gäste weiter unter Druck. Moritz Neundlinger wusste dies zu nutzen und erhöhte in der 37. Minute nach einer hervorragenden Kombination auf 2:0. Die St. Veiter blieben am Drücker und dominierten das Spielgeschehen sowohl technisch als auch taktisch.

Nach der Halbzeitpause ließ die Intensität des Spiels nicht nach. In der 65. Minute nutzte Rene Ölinger einen Fehler von Gästegoalie Tim Löffler zum 3:0, und Rauöcker vollendete seine starke Leistung mit einem wunderschönen Tor zum 4:0-Endstand in der 83. Minute.

Die Sportunion Kollerschlag versuchte zwar, sich gegen die Niederlage zu stemmen, jedoch ohne Erfolg. Die wenigen Chancen, die sich ihnen boten, wurden nicht genutzt, und so mussten sie eine bittere Niederlage einstecken. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:0 für die Union St. Veit, die ihre Überlegenheit über die gesamte Spieldauer unter Beweis gestellt hatte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter patrick Lorenz erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.