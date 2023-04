SV Grün-Weiß Micheldorf präsentiert neuen Juniors-Trainer

Details Donnerstag, 06. April 2023 16:07

Die SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors sind 2023 mit einer noch weißen Weste unterwegs und rangieren in der 2. Klasse Ost nach 16 Runden auf dem siebenten Tabellenplatz. Die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten behielt am vergangenen Wochenende beim ASV Bewegung Steyr mit 2:1 die Oberhand, feierte den zweiten Sieg binnen Wochenfrist und sammelte in den drei bisherigen Rückrundenspielen sieben Punkte. Trotz dieser überaus positiven Bilanz schwingt im Kremstal seit dieser Woche ein neuer Trainer das Zepter.

Franz Dorfer übernimmt die Micheldorf Juniors

Nach dem Rücktritt von Heinz Krammer haben die Micheldorf Juniors die Trainerstelle mit Franz Dorfer neu besetzt. Der 58-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung als Coach und möchte die junge Truppe des Liga-Dinos wieder in die 1. Klasse führen. „Die Micheldorf Juniors sind eine sehr gute, junge und intakte Mannschaft. Mit zwei erfahreneren Spielern ist der Aufstieg möglich“, sagt Dorfer. „Das Ziel soll auch sein, dass die Juniors Spieler für die Kampfmannschaft ausbilden und bereitstellen“, so der frühere Fußballprofi, der jetzt in Micheldorf wohnt.

„Die 1. und 2. Klasse Ost sind mein Revier. Ich kenne die Vereine und habe mir in den vergangenen Monaten viele Spiele angesehen“, so der begeisterte Hobby-Radfahrer. In seiner langen Karriere als Spieler und Spielertrainer war Dorfer für Vereine wie Garsten, Amateure Steyr, Ternberg, Aschach/Steyr und Reichramingtätig. Weiters betreute er die Frauenmannschaft aus Garsten. Vier Jahre lang war der gelernte Innenverteidiger auch als Profi beim SK Vorwärts Steyr tätig und spielte unter anderem mit Weltstar Oleg Blochin zusammen. „Mit Franz Dorfer haben wir einen sehr erfahrenen Mann verpflichtet, der die Liga bestens kennt. Der Verein wird den neuen Trainer bestmöglich unterstützen, damit er sein Ziel erreichen kann“, sagt Sektionsleiter Stefan Prieler.

Fotos: GW Micheldorf

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei