Sportunion St. Peter/Hart präsentiert neuen Trainer

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 12:06

Die Sportunion Raiffeisen St. Peter/Hart rangiert in der 2. Klasse Süd-West aktuell auf dem elften Tabellenplatz. Auch wenn für die Schwarz-Gelben die Meisterschaft längst gelaufen ist, liebäugeln die Kicker aus dem Bezirk Braunau zum Saisonausklang mit einer Rangverbesserung und streben am Sonntag, im Auswärtsspiel gegen die Union Schwand, einen Punktezuwachs an. Seit geraumer Zeit beschäftigen sich die Verantwortlichen in St. Peter mit der Personalplanung und präsentierten drei Tage nach einem 3:0-Sieg gegen die UFC Ostermiething Juniors den neuen Trainer für kommende Saison.

Erfahrener Trainer übernimmt das Zepter

Jetzt ist die "Katze aus dem Sack"! Nach vielen Spekulationen in den vergangenen Wochen konnte die Union St. Peter/Hart am Mittwoch der Kampfmannschaft ihren neuen Coach präsentierten: Mit Michael Floss übernimmt ab Juli ein erfahrener Trainer die Gelb-Schwarzen. Floss besitzt die UEFA B-Lizenz. Der 48-Jährige war bis 2020 Trainer beim ATSV Ranshofen und zuvor lange Zeit beim ATSV Laab tätig.

Obmann Reinhold Klika und der Sportliche Leiter, Florian Hintermaier, zur Entscheidung des Vereins: "Nach vielen Gesprächen mit verschiedensten Kandidaten spürten wir bei "Mike" Floss ein ganz besonderes Interesse und auch jenen Spirit, den die Mannschaft ab Juli auf den Platz bringen soll. Ganz besonders wichtig war und ist uns, dass der neue Coach den Weg der Verjüngung mit uns geht und unsere Nachwuchstalente kontinuierlich einbaut. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und möchten uns ganz besonders auch bei Christian Klika bedanken, der die Kampfmannschaft in den vergangenen zweieinhalb Jahren - vor allem in der schwierigen Corona-Phase - gemeinsam mit Christian Brunner betreut hat. Beide werden übrigens dem Verein weiter erhalten bleiben.

