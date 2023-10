ATSV Laab feiert in Absteiger-Duell zweiten 3:1-Auswärtssieg in Folge

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 16:28

In der elften Runde der 2. Klasse Süd-West empfing die Union Raiba Hochburg-Ach den ATSV Laab zum Duell zweier Absteiger. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Neuntplatzierten hofften die seit 3. Juni sieglosen Hausherren auf den Befreiungsschlag, wollten den ersten "Dreier" einfahren und die "Rote Latertne loswerden. Doch nach bislang nur zwei ergatterten Punkten standen die Mannen von Neo-Trainer Waldemar Beitow am Samstagnachmittag einmal mehr mit leeren Händen da, mussten sich mit 1:3 geschlagen geben und die neunte Niederlage in den letzten elf Meisterschaftsspielen einstecken. Auch der ATSV tut sich einen Stock tiefer schwer, zwei Wochen nach einem 3:1-Erfolg in Feldkirchen blieb die Hainzl-Elf aber gegen einen weiteren Nachzügler mit demselben Ergebnis erfolgreich und fand Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle.

Gäste mit Start nach Maß - 40-jähriger Deutscher gleicht aus

Vor rund 150 Besuchern verzeichneten die Gäste den besseren Start und durften sich schon in der Anfangsphase über die Führung freuen, als Michael Windholz aus 18 Metern mit links abzog und den Ball ins rechte Eck setzte. Nach diesem Treffer stellte das Team von Coach Gerald Hainzl das Spielen ein, weshalb sich das Schlusslicht mit zunehmender Spieldauer ein Übergewicht erarbeitete. In Minute 38 schluig die Union daraus Kapital und erzielte den verdienten Ausgleich - nach einer Flanke fackelte Michael Lichenegger nicht lange, der 40-jährige Deutsche, der seit Sommer in Hochburg kickt, fixierte mit einer sehenswerten Direktabnahme den 1:1-Pausenstand.

Wong und Grabner bringen Hainzl-Elf auf die Siegerstraße

Wie in Halbzeit eins fand der ATSV auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Casurovic gut ins Spiel. Die Laaber bestimmten nun das Geschehen, waren in Durchgang zwei am Drücker und hatten nach einer knappen Stunde die Nase wieder vorne - nach einem Schuss von Felix Grabner und einem Gestochere, war Gabriel Wong aus kurzer Distanz per Abstauber erfolgreich. Ein zweites Mal ließ sich die Hainzl-Elf die Butter nicht vom Brot nehmen, setzte entschlossen nach und erzwang zehn Minuten später die Vorentscheidung, als Grabner mit einem satten Schuss auf 1:3 stellte. Die nach der Pause harm- und chancenlosen Hausherren waren endgültig geschlagen. In der Schlussphase begnügte sich der ATSV mit der Verwaltung des Ergebnisses, weshalb die Zuschauer keine nennenswerten Strafraumszenen zu sehen bekamen. Die Laaber brachten die Führung ins Ziel und konnten den dritten Auswärtssieg feiern.

David Koller, Nachwuchsleiter ATSV Laab:

"Auch wenn wir nach der frühen Führung den Faden verloren haben, konnten wir aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit einen verdienten Sieg feiern. Wir wollen das verkorkste Jahr versöhnlich beenden und in den letzten beiden Runden, gegen Schwand und in Tarsdorf, unser Punktekonto aufstocken. Die Freude wäre groß, sollten wir am kommenden Samstag auf eigener Anlage den ersten Dreier einfahren und den Heimfluch bannen können".

