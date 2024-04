Nach Ausschluss: Handenberg siegt in Tarsdorf und bleibt vorne dran

Details Montag, 22. April 2024 21:24

Die TSU Handenberg kam am Sonntag zu einem 2:0-Erfolg gegen die Union Tarsdorf. Handenberg hatte schon im Vorfeld Rückenwind und wurde als klarer Favorit angesehen. Man machte zwar von Beginn an das Spiel, hatte im Abschluss aber oft Pech und geriet erst nach einem Ausschluss für die Hausherren in Führung. Das enge Hinspiel hatten die Gäste durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Handenberg dreht nach roter Karte auf

Der Tabellendritte hatte in Durchgang eins einige gute Chancen, zeigte sich was die Verwertung betrifft aber nicht gerade von seiner besten Seite. Der Unparteiische schickte dann Lennart Stork von der Union Tarsdorf kurz vor der Pause nach einer Notbremse mit Rot zum Duschen (44.). Nach den ersten 45 Minuten ging es für den Gastgeber und die TSU Mitterbauer Handenberg ohne Torerfolg in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel ging es dafür prompt Schlag auf Schlag: Manuel Fruhwald brachte die TSU Handenberg in der 49. Minute nach vorn. Der Treffer von Stefan Schwaiger in der 84. Minute besiegelte die Niederlage für die Hausherren. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Handenberg Tarsdorf 2:0.

Zahlen und Fakten

Die Union Tarsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von Tarsdorf derzeit nicht. Mit nur 20 Treffern stellt die Union Tarsdorf den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Süd-West. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur vier Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Tarsdorf alles andere als positiv. Die Union Tarsdorf verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Die TSU Mitterbauer Handenberg konnte sich gegen Tarsdorf auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Offensiv sticht die TSU Handenberg in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 50 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg baute die TSU Mitterbauer Handenberg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Handenberg zwölf Siege, ein Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Die Union Tarsdorf tritt am Samstag, den 27.04.2024, um 16:30 Uhr, beim ASKÖ SV Weing Uttendorf an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt die TSU Handenberg die Union St. Radegund.

2. Klasse Süd-West: Union Tarsdorf – TSU Mitterbauer Handenberg, 0:2 (0:0)

84 Stefan Schwaiger 0:2

49 Manuel Fruhwald 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.