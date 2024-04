Im Frühjahr noch immer ohne Punktverlust: Geretsberg weiter auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 14. April 2024 17:58

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte die Union Geretsberg bei der FC Munderfing 1b. Der Spitzenreiter der 2. Klasse Süd-West hat die zweite Garnitur von OÖ-Ligist Ostermiething dicht im Nacken, könnte man jederzeit mit einem Punktverlust einen herben Rückschlag im Meisterkampf einbüßen. Bisher macht man seine Sache im Frühjahr aber richtig gut, bastelt man noch ohne Punktverlust an einem Traumstart und gab auch die gestrige Partie nicht aus der Hand.

Memic sorgt für wichtige Führung

Auch wenn man als klarer Favorit in die Partie ging, den Erwartungen in Anbetracht des Spielverlaufs auch gerecht wurde und über weite Strecken die Kontrolle über das Spielgeschehen in der eigenen Hand hatte, tat sich der Ligaprimus ähnlich wie im Hinspiel (Endstand 1:0) schwer. Dies lag auch daran, dass die Neuhauser-Elf teils fahrlässig mit seinen Chancen umging – so scheiterten sowohl Mirza Salkanovic aus guter Position am Keeper, Emir Memic bei einem Freistoß an der Torumrahmung und auch Goran Mihajlovic ließ einen "Hunderter" ungenützt verstreichen. Kurz vor dem Pausenpfiff sollte es dann aber doch mit dem Dosenöffner klappen: Nach einer Ecke fiel die Kugel Memic vor die Füße, der zog mit seinem vermeintlich schwachen Fuß ab und sorgte für die Pausenführung der Gäste (43.).

Später Anschlusstreffer bringt Spannung

Nach dem Seitenwechsel dann ein sehr ähnliches Bild: Die Gäste waren weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und auch am Drücker, einzig die Chancenverwertung ließ zu Wünschen übrig. Brennpunkt war immer wieder die linke Seite, die Mihajlovic beackerte und immer wieder gefährliche Hereingaben in den Strafraum schlug. In Minute 63 konnte so eine Aktion dann auch in Zählbares umgemünzt werden: Nachdem ein Stürmer der Hausherren bei einem Freistoß an Geretsberg-Keeper Florian Wimmer gescheitert war, ging es postwendend über Mihajlovic in die andere Richtung – Patrick Wolfersberger konnte die Flanke im Tor unterbringen zum 2:0. In der Schlussphase misste man es dann erneut, die Vorentscheidung herbeizuführen, was sich auch rächen sollte. Zehn Minuten vor Schluss verkürzten die Munderfinger in Person von Thomas Moser, der nach einem geblockten Schuss goldrichtig stand und zum 1:2 verwerten konnte. In den Schlussminuten wurde es dann noch einmal hektisch, der Ausgleich fiel aber nicht mehr.

Nächster Prüfstein für FC Munderfing 1b ist der ATSV Laab (Samstag, 17:00 Uhr). Die Union Raiffeisen Geretsberg misst sich am selben Tag mit dem SV Pfaffstätt (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Franz Neuhauser (Trainer Union Geretsberg):

„Das war eindeutig ein verdienter Sieg. Wir haben uns das Leben schwerer als nötig gemacht, indem wir vier, fünf sehr gute Chancen nicht nützen konnten. Der Gegner war wie erwartet keine leichte Aufgabe, die haben gekämpft und alles reingeworfen – das haben wir im Herbst auch zu spüren bekommen."

Die Besten: Goran Mihajlovic (LM), Florian Wimmer (TW)

2. Klasse Süd-West: FC Munderfing 1b – Union Raiffeisen Geretsberg, 1:2 (0:1)

80 Thomas Moser 1:2

63 Patrick Andreotti-Wolfersberger 0:2

43 Emir Memic 0:1

Details

