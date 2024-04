Vor Traumkulisse: Union Bruckmühl gewinnt "Fußballfest" gegen Union Haag/Hausruck und holt Tabellenführung

Details Montag, 29. April 2024 18:03

Alles war angerichtet: Am Sonntagnachmittag kam es zu einem wahren Fußballfest in der 2. Klasse Mitte-West zwischen dem Tabellenersten und Tabellenzweiten. Ein Fußballspiel, das Spannung bis zur letzten Sekunde versprach, fand zwischen dem vor der Partie "Jäger" Union Bruckmühl und Liga-Leder Union Haag/Hausruck statt. In einem packenden Match, das die rund 800 (!) Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielt, sicherte sich Union Bruckmühl mit einem späten Tor einen 3:2-Sieg und damit die Tabellenführung. Der Kampfgeist beider Teams sorgte unter den Anhängern für ein großes Wechselbad der Gefühle.

Haag in der ersten Spielhälfte mehr am Drücker

Die ersten Minuten des Spiels begannen vielversprechend, als der Anpfiff um 16:30 Uhr ertönte. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an ihren Ehrgeiz, das Spiel für sich zu entscheiden. Union Bruckmühl ergriff schließlich die Initiative und konnte in der 27. Minute nach einem schönen Spielzug durch einen Treffer von Jakob Bichl mit 1:0 in Führung gehen. Thomas Jedinger riss ein Schussball ab, die Kugel kam aber perfekt als Zuspiel zu Bichl, der schlussendlich für Jubel bei den Heimfans sorgte. Dieses frühe Tor setzte Haag/Hausruck unter Druck, die jedoch nicht lange auf sich warten ließen, um zu reagieren. In der 36. Minute traf Bruckmühl-Torhüter Bernhard Birner, durch ein unglückliches und kurioses Eigentor zum 1:1-Ausgleich. Nach einem Einwurf von der Seitenauslinie traf der Schlussmann den Ball nicht richtig und die Kugel ging ins Netz - 1:1, alles wieder offen. Mit diesem Spielstand ging es schließlich dann auch in die Halbzeitpause, in der Haag das Spiel leicht dominierte und durch Top-Torjäger Emir Muminovic (44 Saisontreffer) auch zweimal am Aluminium scheiterte.

Last-Minute-Treffer sichert Bruckmühl Tabellenführung

Nach der Halbzeitpause, mit einem Stand von 1:1, kehrten beide Teams mit erneuertem Eifer auf das Feld zurück. Haag/Hausruck gelang kurz nach der Pause mit einem Tor von Emir Muminovic in der 51. Minute, die 2:1-Führung. Der Goalgetter wurde freigespielt, umkurvte den Schlussmann der Heimischen und schob ein. Dieser Treffer erhöhte den Druck auf Union Bruckmühl, die nun hinter dem Ergebnis herliefen. Jedoch zeigte sich die Resilienz der Klein-Elf, als Simon Birner nach einem schönen Steckpass in der 55. Minute den Ausgleich zum 2:2 markierte, was das Spiel erneut auf den Anfang setzte. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in den letzten Minuten des Spiels. Beide Mannschaften suchten nach der Möglichkeit, den entscheidenden Treffer zu erzielen, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. In der 86. Minute war es Thomas Jedinger, der für Union Bruckmühl das Schicksal des Spiels besiegelte. Mit einem Tausend-Gulden-Schuss nach einem geklärten Eckball aus rund 30 Metern brachte er sein Team mit 3:2 in Führung. Dann war auch Schluss - Bruckmühl zieht dank diesen drei Punkten am direkten Konkurrenten aus Haag/Hausruck vorbei.

Stimme zum Spiel:

Lukas Bichl, Sportlicher Leiter Union Bruckmühl:

"Es war ein Fußballfest, es war eine Top-Stimmung. Es war ein Match mit einigen Höhen und Tiefen, Haag war der erwartet schwere Gegner, es war ganz enges Spitzenspiel, in der ersten Halbzeit war Haag am Drücker, die zweimal an der Stange scheiterten. Mit der Systemumstellung in der Pause kamen dann aber besser aus der Kabine. Durch einen Tausend-Gulden-Schuss gelang uns kurz vor Schluss dann der viel umjubelte Siegestreffer. Es schaut nun nicht schlecht aus, dass wir unter den Top-zwei landen."

