Union Schwand entführt drei Punkte aus Ostermiething

Details Sonntag, 09. Juni 2024 19:04

Das letzte Saisonspiel in der 2. Klasse Süd-West zwischen den UFC Ostermiething Juniors und der Union Schwand bot den Zuschauern spannende Momente und packende Szenen. Die Gäste setzte sich letztlich mit 2:1 durch und verabschiedeten sich mit dem achten Saisonsieg in die Sommerpause

Schlagabtausch auf Augenhöhe

Von Beginn an zeigten beide Teams, dass sie das letzte Spiel der Saison nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die ersten Minuten gehörten den Gastgebern, die immer wieder gefährlich vor dem Schwander Tor auftauchten. Bereits in der 8. Minute gab es die erste gute Freistoßaktion durch Raphael Laubichler, dessen Schuss jedoch knapp neben dem Kasten landete.

Die Gastgeber drängten weiter und hatten in der 23. Minute eine weitere brenzlige Situation im gegnerischen Strafraum. Nach einer Ecke von Deniz Seker kam Dominik Teufl zum Abschluss, doch der Pfosten verhinderte die Führung der Juniors. Doch wie es im Fußball so oft passiert, folgte auf diese vergebene Chance die kalte Dusche: In der 28. Minute war es Patrick Weissenbacher, der mit seinem 29. Saisontreffer die Union in Führung brachte.

Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und setzten zum Gegenschlag an. In der 36. Minute wurde ein schöner Spielzug der Ostermiethinger belohnt. Teufl spielte den Ball auf Laubichler, der eine perfekte Flanke auf Sebastian Leitmeier brachte. Leitmeier köpfte unhaltbar für den Gästegoalie Andreas Hangöbl ein und stellte den Ausgleich her. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur fünf Minuten später ging Schwand erneut in Führung. Diesmal war es Bernhard Hangöbl, der zum 2:1 für die Gäste traf.

Gäste bringen knappe Führung ins Ziel

Nach der Pause blieb das Spiel spannend. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, wobei die Gastgeber zunächst den besseren Start erwischten. In der 49. Minute rechnete Weissenbacher bereits mit seinem 30. Saisontreffer, doch UFC-Keeper Marcel Donat zeigte eine starke Parade und verhinderte das 1:3. Die Juniors drängten weiter auf den Ausgleich und hatten in der 61. Minute eine Riesenchance. Felix Erbschwendtner hatte den Ausgleich am Fuß, doch sein Schuss aus zwei Metern traf nur die Latte.

In den letzten Minuten des Spiels gab es keine weiteren nennenswerten Torchancen mehr, obwohl beide Teams bis zum Schluss kämpften. Die zweiminütige Nachspielzeit verstrich ohne weitere Ereignisse, und so endete das Spiel mit einem knappen 2:1-Sieg der Union Schwand.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Dominik Auer (710 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Dominik Auer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

