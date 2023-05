Siebentes Spiel in Folge ohne Niederlage! SV Schalchen 1b fährt in Pfaffstätt drei Punkte ein

Details Donnerstag, 25. Mai 2023 21:35

In der 2. Klasse Süd-West wurde die 24. Runde bereits am Donnerstagabend mit der Begegnung zwischen dem SV Pfaffstätt und dem SV HAI Schalchen 1b eingeläutet. Auch wenn im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Achten zwei Teams aus dem Niemandsland der Tabelle aufeinandertrafen, begegneten sich in der Hubes Arena zwei formstarke Teams. Die Heimelf von Coach Franz Rudinger konnte die letzten beiden Partien gewinnen, während das 1b-Team des Landesligisten seit geraumer Zeit ohne Niederlage ist und vor sechs Tagen ein 10:1-Schützenfest gegen Feldkirchen feierte. Die Gelb-Schwarzen setzten ihren guten Lauf mit einem 2:1-Erfolg fort und blieben im siebenten Spiel in Folge ungeschlagen. Die Pfaffstätter hingegen zogen nach einem 4:2-Sieg im Hinspiel im zweiten Kräftemessen den Kürzeren und mussten die vierte Heimniederlage einstecken.

Bektic bringt Gäste in Front

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Casurovic bekamen die Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe zu sehen. Bereits in der Anfangsphase zappelte der Ball in den Maschen, dem vermeintlichen Pfaffstätter Führungstreffer versagte der Unparteiische aufgrund einer Abseitsstellung jedoch die Anerkennung. In einer engen und umkämpften Partie hatte die Gästeelf von Coach Manuel Gerner nach 20 Minuten die Nase vorne, als Tobias Daxecker sich auf der rechten Seite durchsetzte und den Ball ins Zentrum spielte, der freistehende Elmir Bektic bewahrte die Ruhe und setzte das Leder trocken ins Eck. in der Folge begegneten sich die Teams weiterhin mit offenem Visier, hüben wie drüben waren jedoch keine klaren Chancen zu erkennen, sodass es bis zur Pause bei der hauchdünnen Führung der Gäste blieb.

Joker stechen auf beiden Seiten - Varga vergibt Elfmeter

Nach Wiederbeginn änderte sich nichts an der Charakteristik des Spiels, verlief die Partie auch im zweiten Durchgang intensiv und ausgeglichen. Mitte der zweiten Halbzeit die vermeintliche Vorentscheidung, als der ebenerst eingewechselte Fabian Spatzenegger an der Strafraumgrenze abzog, das Spielgerät abgelenkt wurde und im Gehäuse der Heimischen einschlug. Nach dem zweiten Treffer hatte die Gerner-Elf das Geschehen unter Kontrolle und hätte in Minute 84 den Sack zumachen können, doch Pfaffstätt-Schlussmann Johannes Eder fischte bei einem von Mako Varga getretenen Foulelfmeter den Ball aus dem rechten Eck. Praktisch im Gegenzug keimte bei der Rudinger-Elf wieder Hoffnung auf, als der zur zweiten Halbzeit ins Spiel gekommene Dominik Empfelseder die Kugel unter die Latte knallte. In den hektischen Schlussminuten waren die Hausherren um den Ausgleich bemüht, die Pfaffstätter liefen dem Rückstand aber vergeblich hinterher und mussten sich mit 1:2 geschlagen geben.

Klaus Erkner, Sportlicher Leiter SV Schalchen:

"Auch wenn die Partie über weite Streng eng und ausgeglichen war, waren wir aus meiner Sicht um das eine Tor besser und haben demnach verdient gewonnen. Seit geraumer Zeit läuft es ausgezeichnet, sind seit sieben Spielen ungeschlagen und wollen die Saison erfolgreich beenden. Erfreulich ist, dass etliche junge Spieler sich gut entwickeln und am richtigen Weg sind".

