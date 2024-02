Ungeschlagener Herbstmeister: Union Eggerding hat Aufstieg im Visier

Details Sonntag, 18. Februar 2024 14:05

In den letzten beiden Spielzeiten war die Union Eggerding in der 2. Klasse West-Nord immer ganz vorne mit dabei, vor dieser Saison zählte die Mannschaft von Chefcoach Markus Sommer zu den ganz großen Favoriten auf den Aufstieg. Die Schwarz-Weißen absolvierten eine starke Herbstsaison, sind als einziges Team im gesamten Innviertel ungeschlagen und belegen den ersten Tabellenrang. LIGAPORTAL blickt mit Andreas Aigner, dem Obmann des Herbstmeisters, auf die erste Saisonhälfte zurück.

Stehen die Schwarz-Weißen auch am Ende der Saison an Tabellenplatz eins und können über die Rückkehr in die 1. Klasse jubeln?

Sieben Siege, fünf Punkteteilungen und keine Niederlage - Eggerding als einzige Mannschaft im Innviertel ungeschlagen

In der ersten Runde nach der Sommerpause bekam es die Sommer-Elf mit der Union Wesenufer gleich mit einem „harten Brocken“ zu tun, gegen den späteren, punktegleichen Rangzweiten teilte man sich in Runde eins die Punkte (1:1), ehe drei Siege en suite folgten. In der 5. Runde waren die Schwarz-Weißen in Freinberg zu Gast, eine hochdramatische Begegnung endete mit einem torreichen 3:3-Remis, auch eine Woche später gegen die Union Suben stand dasselbe Ergebnis auf der Anzeigetafel. In den letzten sechs Spielen vor der Winterpause schauten vier Siege sowie zwei Unentschieden hervor, womit man sich schlussendlich die Winterkrone aufsetzten konnte und als Tabellenführer in die Vorbereitung startete. „Wir sind mit den Leistungen der Hinrunde sehr zufrieden, sowohl Kampfmannschaft als auch die Reserve sind ungeschlagener Tabellenführer. Wir starteten mit einem Unentschieden gegen Wesenufer gleich gut in die Saison“, blickt Eggerdings Sektionsleiter Andreas Aigner auf die Hinrunde zurück.

Stärkste Offensive – zweitbeste Defensive

Gemeinsam mit dem Rangdritten, SV Freiberg, stellt die Union Eggerding den besten Angriff der Liga, 37 Tore durften die Eggerdinger bejubeln, davon stellten die Schwarz-Weißen acht verschiedene Torschütze. Mit 14 Gegentoren hat die Sommer-Elf zudem die zweitbeste Defensive, nur Wesenufer kassierte noch weniger Gegentreffer als der Tabellenführer.

Einer der Führungsspieler, Topscorer und zugleich Freistoß-Spezialist in der Elf von Markus Sommer, er erzielte in der laufenden Saison 9 Treffer (davon drei per direkt verwandelten Freistößen und ein Tor nach einem unmittelbar versenkten Eckstoß) und belegt in der Torschützenliste derweil Rang drei: Johannes Aigner.

Keine Abgänge, eine Verstärkung für Coach Sommer – Trainingslager in Slowenien

In Eggerding gibt es so gut wie keine Kaderveränderungen: Mit Mirza Hasanovic kann sich Markus Sommer allerdings auf einen neuen, großgewachsenen Abwehrspieler freuen. Der 33-jährige Bosnier, der in den letzten Jahren in Deutschland kickte, wechselt zum Tabellenführer der 2. Klasse West-Nord. Abgänge gibt es keine. In den Semesterferien ist von Donnerstag bis Sonntag zudem ein viertägiges Trainingslager bei den Schwarz-Weißen Kickern in Slowenien geplant, wo sich die Eggerdinger bestens auf die Rückrunde vorbereiten wollen. Auch Vorbereitungsspiele wurden bereits absolviert: Eggerding - Rottenbach 3:2, Taufkirchen - Eggerding 2:1 und gestern Nachmittag siegten die Mannen von Coach Markus Sommer gegen Rainbach mit 4:0.

Nach fünf Jahren Rückkehr in die 1. Klasse?

Nach dem Abstieg aus der 1. Klasse Nord-West in der Saison 2018/19 könnte für die Schwarz-Weißen nach fünf Jahren die Rückkehr in eine höhere Etage anstehen: „Unsere Ziele für die Rückrunde sind, dass wir zum einen ungeschlagen bleiben und zum anderen am Saisonende einen Aufstiegsplatz erreichen. Wir freuen uns auf eine spannende und verletzungsfreie restliche Saison“, so Aigner.





Im ersten Spiel nach der Winterpause bekommt es die Union Eggerding gleich mit "Jäger" Union Wesenufer zu tun (15:30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER).

