Union Enzenkirchen: "Wollen mehr Spiele gewinnen als verlieren"

Details Mittwoch, 09. August 2023 12:27

"Es waren keine Wunderdinge zu erwarten, konnten in der Tabelle der 2. Klasse West-Nord zumindest zwei Mannschaften hinter uns lassen und uns gegenüber der jüngeren Vergangenheit - wenn auch auf mäßigm Niveau - etwas steigern", erklärt Franz Lang, Sportlicher Leiter der Union Raika Enzenkirchen. Die Innviertler sammelten im Herbst zehn Punkte, fuhren in der Rückrunde unter Neo-Trainer Hubert Hamedinger, der in der Winterpause Karl Osterkorn nachgefolgt war, 13 Zähler ein und kamen als Elfter ins Ziel.

71 Gegentore

Während immerhin fünf Teams weniger Treffer erzielten, kassierten lediglich die Kicker aus St. Aegidi mehr Gegentore. "Mit satten 71 Gegentoren haben wir viel zu viele erhalten, konnten aber wesentlich mehr Punkte sammeln als die Nachzügler aus St. Aegidi und St. Willibald", so Lang, der sich über vier Heimsiege freuen konnte - in der Fremde behielten die Blau-weißen drei Mal die Oberhand. "Auch wenn es nur zu einer Präsenz in der unteren Tabellenregion gereicht hat, war eine Steigerung zu erkennen, zeigt der Pfeil vorsichtig nach oben", meint der Sportchef.

Drei neue Kräfte und zwei Abgänge

Neben Kapitän Ralph Parzer, der zu seinem Stammverein nach Kopfing zurückgekehrt ist, hat auch Jonas Puckmayr (Raab) den Klub verlassen. Mit Jan Malek (St. Roman) steht ein neuer Verteidiger zur Verfügung. Zudem wechselten Torwart Thomas Hebertinger und der junge Mittelfeldspieler Nils Starzengruber gemeinsam von Riedau nach Enzenkirchen. "Mit den Transferaktivitäten ist der Kader etwas größer geworden", weiß Franz Lang.

Heftige Niederlagen - gegen starke Gegner - in der Summer-League

Im Rahmen der Summer-League bestritten die Kicker aus dem Bezirk Schärding vier Partien: 0:1 gegen Riedau, 1:4 gegen Taiskirchen, 1:5 gegen Peterskirchen und 0:8 gegen Schardenberg. "Wie in der letzten Saison haben wir wieder jede Menge Tore kassiert, mussten in diesen Spielen aber auf etliche Akteure verzichten und extrem ersatzgeschwächt antreten", so Lang. Nach einem 5:0-Sieg gegen die Reserve von Bezirksligist Riedau trifft die Hamedinger-Elf bei der Meisterschaftsgeneralprobe am kommenden Freitag auf die Union Weibern. "Die Vorbreitung ist weitgehend problemlos verlaufen, zudem ist die hohe Trainingsbeteiligung überaus erfreulich", meint der Sportchef.

Obere Tabellenhälfte im Visier

Die Enzenkirchener starten im Auswärtsspiel gegen die Juniors von Landesligist Peuerbach in die neue Saison. "Wir sehen der Meisterschaft vorsichtig optimistisch entgegen und sind zuversichtlich, einige Mannschaften hinter uns lassen zu können. Wir wollen mehr Spiele gewinnen als verlieren. Sollten wir dieses Vorhaben realisieren können, kann es in der Tabelle einige Plätze nach oben gehen und möglicherweise zu einer Präsenz in der oberen Hälfte reichen. Aber auch in der neue Saison sind keine Wunderdinge zu erwarten", sagt Franz Lang.

