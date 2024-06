Meister! Union Wesenufer feiert trotz 1:1-Remis nach über 20 Jahren Rückkehr in 1. Klasse

Details Montag, 10. Juni 2024 20:13

Hochspannung in der letzten Runde der 2. Klasse West-Nord! Eggerding und Wesenufer kämpften am letzten Spieltag parallel noch um den Meistertitel, die Donautaler hatten den ersten Rang aber selbst in der Hand. Ein spannendes Duell zwischen dem Tabellenführer, der Union Wesenufer, und Union Enzenkirchen endete am Ende mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch am Ende konnten sie sich nicht durchsetzen. Dadurch feiert die Union Wesenufer die Rückkehr in die 1. Klasse - und das nach exakt 20 Jahren Zweitklassigkeit.

Wesenufer mit besserem Start und Führung - Enzenkirchen mit Fortdauer besser im Spiel und erzielt per Freistoß Ausgleich

Die Spannung war auf beiden Seiten zu spüren, vor einer großartigen Kulisse - rund 450 Besucher kamen am Sonntagnachmittag ins Donautalstation - kamen beide Mannschaften auf den Rasen. Bereits in der dritten Minute hatte die Union Wesenufer ihre erste Chance. Miroslav Syrovatka verpasste jedoch einen Querpass von Alexander Luger knapp. In der achten Minute konnte der Tabellenführer dann die erste Ecke durch Labinot Hoti nicht nutzen, da Paval Hajeks Kopfball direkt auf den Torwart zielte. Trotz eines frühen, nicht ungefährlichen Distanzschusses von Marcel Schlager in der 18. Minute, der vom gegnerischen Torwart Thomas Herbertinger gehalten wurde, blieb die Union Wesenufer weiterhin am Drücker.

Die ersten Minuten gehörten eindeutig der Union Wesenufer, und machte sich in der 21. Minute auch bezahlt. Hoti Labinot setzte sich im Strafraum durch und legte den Ball quer zu Petr Le, der erst kurz zuvor eingewechselte wurde, und souverän zum 1:0 abschloss. Die Enzenkirchner hatten bis dahin keine nennenswerten Chancen und taten sich schwer, ins Spiel zu finden. Mit Fortdauer der ersten Spielhälfte wurden dann aber auch die Gäste gefährlicher und hatten etwas mehr Spielanteile. In der 41. Minute kam es dann auch zum Ausgleich: Gabor Demjen verwandelte einen Freistoß aus 20 Metern sehenswert und unhaltbar für den Wesenufer-Torwart via Innenstange in die Maschen. Somit ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

Keine Tore mehr in Durchgang zwei

Durch diesen knappen Spielstand erhöhte sich die Spannung im zweiten Abschnitt nochmals um eine Stufe. Die zweite Halbzeit begann mit der ein oder anderen Halbchance des Tabellenführers, die aber den Ball nicht am Gäste-Torhüter vorbeibrachten. In weiterer Folge flachte das Geschehen etwas ab, beide Mannschaften kamen zu kaum Gelegenheiten, wobei es die Enzenkirchner oft mit weiten Bällen verusuchten. Die Schlussphase des Spiels war nochmals intensiv. Die Union Wesenufer hatte in der 81. Minute eine gute Möglichkeit, als eine Flanke von Luger für Petr Le jedoch zu hoch kam. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute endete das Spiel mit einem am Ende verdienten 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, doch am Ende konnten weder die Union Wesenufer noch die Union Enzenkirchen den entscheidenden Treffer erzielen. Damit krönen sich die Blau-Weißen zum Meister der 2. Klasse West-Nord und sind demnächst seit über 20 Jahren wieder erstklassig. Die Union Eggerding, der Tabellenzweite, muss damit in die Relegation.

Stimme zum Spiel:

Rene Dobetsberger, Sektionsleiter Union Wesenufer:

"Man hat die Brisanz des Spiels schon gemerkt. Wir sind zwar gut in das Spiel gestartet und haben auch die Führung erzielt. Zum Ende der ersten Halbzeit hatte dann aber auch Enzenkirchen ihre Möglichkeiten und sind durch einen schönen Freistoß zum Ausgleich gekommen. Aufgrund dieses knappen Ergebnisses waren wir dann in Durchgang zwei schon etwas nervös, haben uns einige Fehler erlaubt. Es war nicht unsere beste Partie, am Ende hat es aber für den Meistertitel gereicht. Darüber sind wir sehr froh."

