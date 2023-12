Union Schweinbach: Top-Premiere beim Aufsteiger

Erstmals in der 61-jährigen Vereinsgeschichte stellten sich die führenden Köpfe der Sportunion Schweinbach, aktueller Tabellenvierter der Bezirksliga Nord, den Mitgliedern ihres „Herzensclubs“. Obmann Franz Plank, Meistertrainer Gerald Kitzler sowie die Schlüsselspieler Lukas Müller (Kapitän) und Paul Wurzinger gingen intensiv auf die Fragen der Unterstützer ein.

„Wir schreiben Vielfalt, Sportlichkeit und Fitness besonders groß“, präsentierte Obmann Plank bei der Begrüßung das Leitbild des Vereins – um das Wort an Coach Kitzler weiterzugeben. „Wir wollten als Aufsteiger überraschen“, erinnerte Kitzler an die Zielformulierung vor Saisonbeginn. Zentraler Nachsatz: „Klarheit beflügelt jedes Team, das gilt besonders auch für uns. Dass sich Fußball nicht nur in den Beinen, sondern vor allem auch im Kopf abspielt, steht für mich ohnehin fest.“

Dass der Aufsteiger die Herbstsaison sensationell als Nummer eins des Bezirks Urfahr-Umgebung auf Tabellenplatz vier beendete, ließ auch bei Müller und Wurzinger demütige Freude aufkommen. „Kommunikation innerhalb der Mannschaft in allen Lagen sowie körperliche, geistige und mentale Fitness sind Grundvoraussetzungen für eine funktionierende, erfolgreiche Einheit. Und das sind wir“. Dass Topstürmer Marcel Pichler mit zehn Volltreffern die Bezirksliga-Schützenliste ex-equo mit dem Julbacher Jakob Lauss anführt, zeugt außerdem von der Offensivkraft der Truppe. Mehr Tore als Schweinbach erzielten nur der überlegene Herbstmeister aus Eferding (34) und „Vize“ Freistadt (28).

Neuer Stadionname

Einer der Höhepunkte folgte noch vor der breiten Diskussion. „Begeistert bin ich vor allem von der Fankultur in der Sportunion Schweinbach“, begründete Geschäftsführer Wolfgang Resch, warum sein Unternehmen „mibag“ ab 2024 für fünf Jahre als Stadionsponsor agiert. Aktuell unterstützen 86 sportbegeisterte Frauen und Männer den Herzensclub der Sportunion Schweinbach. „An der Hundertermarke wollen wir noch in der laufenden Saison kratzen“, wünscht sich der Clubvorsitzende Andre Gollner. „Setzt sich der Aufwärtstrend der letzten Monate fort, werden wir das auch schaffen.“

Fotos: Union Schweinbach