Ennser Sportklub: "Konnten unsere Erwartungen nicht ganz erfüllen"

Die Hinrunde der aktuellen Saison der Bezirksliga Ost verlief für den Ennser Sportklub im aktuellen Jahr nicht ideal, wenn es nach den eigenen Ansprüchen geht. Die Ennser brachten nach einem guten Saisonstart keine Konstanz in ihren Leistungen, wodurch man sich während der Saison dann auch von Cheftrainer Niko Saric trennte. Mit 18 Punkten aus 14 Spielen rangieren die Schützlinge von Stefan Kronberger nun auf dem 9. Tabellenplatz der Bezirksliga Ost, doch in der Rückrunde möchte man nur mehr in eine Richtung der Tabelle blicken: Nach oben!

Auf guten Start folgt unkonstante Phase

Der Start in die aktuelle Saison der Ennser verlief trotz der Niederlage gegen Bad Hall durchaus vielversprechend, da man in den ersten vier Spielen solide sieben Punkte einfahren konnte. Darunter war auch ein starker 4:1 Auswärtssieg gegen die Amateure dabei. Danach nahm die Konstanz in den Leistungen der Ennser jedoch stark ab und man konnte die eigenen Erwartungen nicht wirklich erfüllen, wodurch man in das untere Tabellenfeld abrutschte, was nicht dem Anspruch des Sportklub entspricht. Mit dem neuen Trainer Stefan Kronberger, der zuvor als sportlicher Leiter tätig war und fortan die Doppelrolle ausfüllte, konnte die Mannschaft wieder stabilisiert werden und man konnte die Saison mit einem Sieg gegen Neuhofen zumindest versöhnlich abschließen. "Wir konnten unsere Ziele im Herbst leider nicht erreichen und sehen definitiv Luft nach oben." resümiert Kronberger die Hinrunde.

Rückkehrer sollen in der Rückrunde als Neuzugänge fungieren

Stefan Kronberger wird auch in der Rückrunde auf der Trainerbank der Ennser bleiben und auch in der Mannschaft setzt man auf Kontinuität. Im Winter sind weder Abgänge, noch Zugänge geplant, dafür kommen mit Benjamin Gönner, Barkin Önal und im Laufe der nächsten Monate auch Jakob Grgic verletzte Spieler wieder zurück zur Mannschaft, die im Frühjahr die "Neuzugänge" der Ennser sein sollen. "Das Potential in der Mannschaft ist auf jeden Fall da, um oben mitzuspielen." blickt Kronberger überzeugt auf den aktuellen Kader, mit dem man in der Rückrunde noch ein paar Plätze nach oben gutmachen möchte. Man möchte auf alle Fälle mehr Punkte holen, als die 18 Zähler aus der Hinrunde, und danach? "Wir werden versuchen, den Anschluss an die Top 5 zu finden und wollen im Frühling die Saison gut zu Ende spielen."