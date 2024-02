"Alles außer vorne mitspielen wäre eine Verschlechterung!" – SK Amateure Steyr im Frühjahr dezimiert, aber optimistisch!

Details Donnerstag, 22. Februar 2024 22:32

Der SK Amateure Steyr konnte im Herbst an gute Leistungen aus den Vorsaisonen anknüpfen und sich zeitgleich auch gut weiterentwickeln. Man beendete die Herbstrunde hinter Spitzenreiter Hörsching punktgleich mit Vize-Winterkönig Garsten auf Platz drei. Nach der Winterpause muss man sich dennoch einigen Herausforderungen stellen und kann sich nicht auf den errungenen Lorbeeren ausruhen, gibt es doch einige Veränderungen was den Kader betrifft. Ligaportal nahm die Hinrunde und die Übertrittszeit gemeinsam mit Headcoach Rexhe Bytyci genauer unter die Lupe.

„Hätten auch durchaus mehr Punkte sammeln können“

Auch wenn man sich durch die starken Leistungen im dicht-besiedelten oberen Drittel fest- und durchsetzen konnte, zeigt sich Bytyci nicht zu hundert Prozent zufrieden mit dem Abschneiden im Herbst: „Es gibt nur ein Spiel, welches wir verdient verloren haben – das war gegen Kronstorf, da hat die Einstellung einfach nicht gestimmt. Alle anderen Spiele hätten wir gewinnen müssen, die fünf Unentschieden sind zu viele.“ Gerade in der Defensive wiesen die Steyrer besonders zu Beginn der Saison Defizite auf, mit Fortdauer der Hinserie bekam man diese aber immer besser in den Griff, was sich auch in den Resultaten widerspiegelte.

Fünf Abgänge, kein Zugang

Übungsleiter Bytyci verfügte im Herbst über einen äußerst breiten, ausgeglichenen Kader. Dies wird sich künftig etwas ändern: In der Übertrittszeit verließen Onur Yildirim, Jawad Qurbani und Rayan Haji-Hasan den SK in Richtung SV Sierning, Argjend Rama und Mehmet Cetin legen zudem ebenso eine Karrierepause ein. Besonders die letzteren beiden Ausfälle schmerzen sehr, waren Rama und Cetin doch fixe Stammspieler. „Man nimmt das so wie es kommt. Wir müssen schauen, wie wir das kompensieren. Der Kern der Mannschaft ist aber noch immer richtig gut.“, zeigt sich der Coach trotz der Abgänge optimistisch.

Kontinuität und Konstanz angestrebt

Im Frühjahr hat man sich das große Ziel gesetzt, das gute Abschneiden aus dem Herbst zu nützen, um mit Rückenwind ins Frühjahr zu starten. Die Steyrer wollen weiterhin zu den Top-Teams gehören: „Alles, was nicht vorne mitspielen ist, ist für uns eine Verschlechterung. Wir haben auch das Potenzial dazu, aber man braucht auch ein wenig Glück um am Ende ganz vorne zu stehen. Ich traue das meiner Mannschaft aber zu, wenn alles passt können wir jeden Gegner schlagen.“, resümiert Bytyci die Ambitionen des Sportklubs.