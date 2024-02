Kapitän hängt Schuhe an den Nagel: Union Leonding verjüngt Kader und möchte in die Top-5!

Details Mittwoch, 14. Februar 2024 22:46

Bei der Union Leonding war im Herbst ein leichter Aufwärtstrend ersichtlich. Nachdem man sich im Frühjahr der vergangenen Saison etwas auf der guten Hinrunde ausgeruht hatte, zeigte man in besagter Herbstmeisterschaft wieder ein ganz anderes Gesicht. Lediglich in punkto Konstanz ließen die Leondinger etwas missen, folgten auf bärenstarke Leistungen immer wieder auch etwas schwächere Partien, die am Ende zu Lasten des Punktekontos gingen. Dennoch überwintert man auf einem gesicherten Mittelfeldplatz – Ligaportal nahm die Hinrunde gemeinsam mit Headcoach Miklos Fejes genauer unter die Lupe.

Ausgeglichene Bilanz – Ende mit bitterem Beigeschmack

Die Tabellensituation in der Bezirksliga Ost ist enorm ausgeglichen und die Leondinger hätten mit einem Sieg in der letzten Partie durchaus höher klassiert sein, biss man sich aber an einem an diesem Tag besonders glänzenden SK Amateure Steyr die Zähne aus: „Wenn wir das letzte Spiel gewinnen sieht die Situation ganz anders aus, dann sind wir vorne mit dabei.“, resümierte Fejes die abgelaufene Hinrunde. Dafür fehlte es dem aktuellen Tabellenachten aber an der nötigen Konstanz. Man hatte immer wieder Glanzmomente, spulte gegen die Top-Teams großteils bärenstarke Leistungen ab – 4:4 gegen Garsten, 1:1 gegen die BW-Linz Amateure, 3:0 gegen Bad Hall – kassierte aber auch immer wieder zu viele Gegentore, um höher rangieren zu können.

Mannschaft verjüngt, Brankovic-Rückkehr und Kapitän Yanal geht von Board

Die wohl prägendste Kaderveränderung der Winterpause ist das Karriereende von Kapitän Hasan Yanal, der seine Schuhe an den Nagel gehängt hat und der Union nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Man ist auch deswegen auf dem Transfermarkt tätig geworden, mit dem Ziel, die Mannschaft etwas zu verjüngen und Nachwuchstalenten eine Chance zu geben. So stießen Jan Wintersberger und Almedin Mahmic im Winter zum Verein, zudem soll auch der im Oktober bereits verpflichtete Noah Kirchmayr mehr Einsatzzeit bekommen. Marco Lambauer ist ebenso in die Linzer Vorstadt gewechselt und wird neben seiner Rolle als Ersatztorwart auch die Funktionen des Tormanntrainers bekleiden. Auch Teodor Brankovic, der sich in der vierten Partie verletzt hatte, wird nach erfolgreicher Rehabilitation im Frühjahr wieder durchstarten können.

Rangverbesserung angestrebt

In der Rückrunde will man an die teils sehr guten Leistungen anknüpfen und Fehler weiter minimieren: „Wir schauen nach vorne und wollen am Ende irgendwo in den Top-5 landen. Wir haben sehr viele gute Straßenkicker, die gut im Ballbesitz agieren. Auf diese Stärke wollen wir aufbauen und damit erfolgreich sein.“, blickte der Cheftrainer zuversichtlich nach vorne. In der laufenden Vorbereitung stellte man diese Spielstärke bereits eindrucksvoll unter Beweis, was anhand der Ergebnisse gegen Freistadt (5:4-Sieg), SPG Wels 1b (1:1) und SU Hofkirchen (6:0-Sieg) zu sehen ist. Im Meisterrennen sieht Fejes Herbstmeister Hörsching als mehr oder weniger klaren Favoriten: „Garsten hat einige Punkte liegen gelassen. Ich glaube schon, dass Hörsching am Ende ganz vorne stehen wird.“