Bezirksliga Ost: "Experten-Tabelle" - ASKÖ Oedt 1b überwintert mit "klarem Vorsprung"

In der Herbstsaison 2019 der Bezirksliga Ost versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die ASKÖ Oedt 1b beendete die Hinrunde am vierten Platz, die Experten tippten die zweite Mannschaft dies OÖ-Ligisten jedoch mit einem satten Sechs-Punkte-Vorsprung zum "Herbstmeister". Der tatsächliche Ligaprimus aus Mitterkirchen muss sich mit Rang zwei begnügen, gefolgt von der Union Bad Hall, die als Fünfter überwintert. Der FC Aschach/Steyr absolvierte eine bärenstarke Hinrunde, für den Zweiten sprang bei den Trainern und Funktionären mit lediglich zehn Zählern aber nur der zwölfte Platz heraus. In der "Experten-Tabelle" fand die "Rote Laterne" einen neuen Besitzer, ist die Union Leonding anstellte des SK Asten das Schlusslicht.

Expertentipps:

Runde 1 - Werner Babnik, Sektionsleiter SV Garsten

Runde 2 - Gerhard Lindinger, Trainer SC Kronstorf

Runde 3 - Hannes Söllradl, Sportchef Union Schiedlberg

Runde 4 - Thomas Leonhardsberger, Sektionsleiter SK Asten

Runde 5 - Alexander Meier, Sportchef Union Bad Hall

Runde 6 - Christoph Krahofer, Trainer Union Ansfelden

Runde 7 - Gerhard Seimair, Sektionsleiter FC Aschach/Steyr

Runde 8 - Christian Theiss, Sektionsleiter SK Amateure Steyr

Runde 9 - Christian Lehner, Trainer Union Ried/Riedmark

Runde 10 - Udo Maurer, Trainer Union Mitterkirchen

Rudne 11 - Sedad Karagülle, Co-Trainer ASKÖ Oedt 1b

Runde 12 - Almir Orascanin, Trainer Union Leonding

Runde 13 - Johann Trauner, Sektionsleiter Ennser SK

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (04) ASKÖ Oedt 1b 33 (24) Punkte 33- 9 Tore

2. (01) Union Mitterkirchen 27 (27) 33-13

3. (05) Union Bad Hall 23 (24) 25-16

4. (09) Ennser SK 23 (16) 23-16

5. (07) SC Kronstorf 22 (20) 24-19

6. (03) SPG SK Vorwärts Amateure/ATSV Steyr 21 (26) 23-19

7. (08) Union Ried/Riedmark 17 (18) 22-23

8. (06) Union Schiedlberg 15 (21) 14-17

9. (11) SK Amateure Steyr 14 (13) 18-22

10. (12) Union Ansfelden 13 (11) 15-22

11. (10) SV Garsten 13 (14) 14-21

12. (02) FC Aschach/Steyr 10 (27) 14-20

13. (14) SK Asten 7 ( 6) 8-30

14. (13) Union Leonding 4 ( 8) 10-29

