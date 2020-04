Union Schiedlberg: "Planen mit zwei, drei Verstärkungen, die uns weiterbringen"

Details Dienstag, 28. April 2020 10:29

Die Union Freller Dach Schiedlberg absolvierte in der Bezirksliga Ost eine solide Hinrunde und überwinterte als Sechster im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Die Dietachmair-Elf wollte sich auch im Frühjahr anständig präsentieren und konstant punkten, aufgrund der Corona-Pandemie und des Abbruches der Saison müssen aber auch die Schiedlberger zurück an den Start. "Die Regierung hat notwendige und richtige Maßnahmen gesetzt, demzufolge war der Abbruch der Meisterschaft zu erwarten, wenngleich nicht jeder Verein mit den Entscheidungen zufrieden ist", erklärt Sportchef Hannes Söllradl.

"Das Mitnehmen der Punkte wäre die absolut fairste Lösung gewesen"

"Aufgrund der außergewöhnlichen Situation können die meisten Klubs mit dem vorzeitigen Ende der Saison leben, was die Wertung betrifft, hätte es jedoch andere Optionen gegeben. So wäre meiner Ansicht nach das Mitnehmen der Punkte in die nächste Saison die absolut fairste Lösung gewesen, die jedem Team, ob Erster oder Letzter, Chancen eröffnet hätte, seine Ziele zu verwirklichen. Auch wenn wir davon nur am Rande betroffen sind, wäre diese Variante für alle fair gewesen. Das letzte Wort dürfte noch nicht gesprochen sein, die Hoffnung, dass die Entscheidung revidiert wird, ist aber nicht allzu groß", so Söllradl.

Saisonstart im September?

Nach wochenlanger Arbeit im Home-Office scharren die Schiedlberger in den Startblöcken und wollen in zweieinhalb Wochen auf den Platz zurückkehren. "Es war zu erwarten, dass mit dem Öffnen der Schulen auch das Sportplatzverbot aufgehoben wird. Demnach sind wir - nach der Ankündigung von Vizekanzler Kogler - zuversichtlich, ab 15. Mai wieder trainieren zu können. Auch wenn zunächst die derzeit geltenden Bestimmungen eingehalten werden müssen, glaube ich, dass ein normales Training im Juli möglich sein sollte und die Mannschaften im Sommer die Vorbereitung in Angriff nehmen können", meint der Sportchef. "Ich bin auch optimistisch was die nächste Saison betrifft und denke, dass die Punktejagd im September gestartet werden könnte".

Verstärkungen im Anflug

Bei der Union ist die Kaderplanung für die nächste Saison weit fortgeschritten. "In rund zwei Wochen müsste alles unter Dach und Fach sein. Wir sind grundsätzlich bemüht, den aktuellen Kader zu halten und planen zudem mit zwei, drei Verstärkungen, die uns weiterbringen. Es sieht ganz gut aus, wollen Näheres aber erst in zwei Wochen bekanntgeben", möächte Hannes Söllradl die Namen von möglichen Neuerwerbungen noch nicht preisgeben".

