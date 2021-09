Union Gunskirchens Toptorschütze Aleksander Popovic im Wordrap!

Details Mittwoch, 08. September 2021 11:00

Mit fünf Treffern aus vier Spielen führt Aleksander Popovic die Torschützenliste der Bezirksliga Süd gemeinsam mit Heiko Heinzlmeier und Peter Orosz an. Zurzeit steht sein Verein, die Union Gunskirchen nur auf Rang 7. Doch wenn die Nummer 19 weiterhin so viele Tore erzielt, könnte es für die Reich-Elf in der Tabelle noch weiter nach oben gehen. Das setzt sich der Eigenbauspieler auch zum Ziel. Ligaportal.at bat den Goalgetter zum Wordrap!

Union Gunskirchen:

mein Jugendverein, bei dem ich als 10-Jähriger angefangen habe zu spielen und immer noch dabei bin



Trainer Andreas Reich:

ein junger Trainer, der immer mit 100% bei der Sache ist und immer das Maximum aus jedem Spieler rausholen will.



Stärken:

Teamplayer, emotional, torgefährlich



Schwächen:

sehr temperamentvoll



Vorbild:

zurzeit hab ich kein richtiges Vorbild im Fussball. Früher war es sicher Ronaldinho. Er hatte die Technik und immer Spaß am kicken und das ist das Wichtigste beim Fußball.



Saisonziel:

Top 3 und verletzungsfrei bleiben.



Meister Bezirksliga Süd 2021/22:

Ich würde es gerne mit Gunskirchen werden, aber ich denke dieses Jahr ist es noch zu früh. ASKÖ Vorchdorf wird Meister.



Mein bestes Spiel meiner Karriere:

Schwer zu sagen, aber ich glaube das Relegations-Rückspiel gegen Regau.



Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

Wir haben von unserem Trainer einen Trainingsplan bekommen. Da haben wir Läufe und Kräftigungsübungen gemacht.



Homeoffice oder Büro?

Büro



Jürgen Klopp oder Pep Guardiola?

Jürgen Klopp



Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo



Champions League Sieger 2022:

Real Madrid



Lieblingsapp?

Instagram



Ligaportal.at

Im letzten Jahr hat sich einiges verändert, aber es ist immer noch top.

