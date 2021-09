ASKÖ Ohlsdorf und Trainer Norbert Hutterer gehen getrennte Wege

Details Freitag, 10. September 2021 12:35

Heute Früh gab ASKÖ Ohlsdorf auf ihrer Vereinsseite die einvernehmliche Trennung von Trainer Norbert Hutterer bekannt. Der 49-jährige Ex-Trainer Hutterer spricht von „einer wunderschönen Zeit“ und erwähnt, dass sich „beide Seiten mit einer sehr vernünftigen Ansichtsweise getrennt“ hätten. Acht Jahre und 260 Spiele war er als Trainer für die Ohlsdorfer im Einsatz. Vereinsobmann Alfred Mitterndorfer kommentierte diesen Vorgang als eine „logische Konsequenz im Fußballsport“. Gründe dafür seien laut Mitterndorfer eine Kombination aus „Erfolgsdruck, Zermürbung und eine lange Vorbereitungszeit mit Cupspielen“. Interimsmäßig übernimmt ab sofort Co-Trainer Max Brameshuber.





Zurzeit steht die ASKÖ Ohlsdorf nach vier Runden der Bezirksliga Süd auf dem neunten Tabellenplatz mit vier Punkten. Die zweite Heimniederlage in Folge - in der Begegnung mit der Union Thalheim letzten Samstag, welche 1:2 für die Ohlsdorfer endete – hatte schließlich die einvernehmliche Trennung mit dem 49-jährigen Trainer Norbert Hutterer zur Folge.





„Veränderung jetzt wichtig“



Beim Telefongespräch mit Ligaportal.at fand Ex-Trainer Hutterer nur lobende Worte für seinen nunmehrigen Ex-Verein ASKÖ Ohlsdorf, für den er acht Jahre und 260 Spiele als Trainer tätig war und einige Erfolge – darunter unter anderem Meister der 1. Klasse Süd, zwei Mal Vizemeister der 1. Bezirksliga Süd – feiern durfte: „Es war eine wunderschöne Zeit für mich hier, ich gebe das ganze Lob zurück an den Verein. Aber man hat zuletzt gespürt, dass die Reise zu Ende geht. Corona hat auch noch dazu gewirkt. Das Feuer ist nicht erloschen, aber eine Veränderung ist jetzt für die Mannschaft wichtig.“ Abschließend meint Hutterer: „Es ist absolut kein Groll dabei, beide Seiten haben sich mit einer sehr vernünftigen Ansichtsweise getrennt. Ich wünsche dem Verein, den Funktionären und Spielern nur das Beste!“





„Längst dienende und erfolgreichste Trainer in der Vereinsgeschichte“



Von Vereinsseite gibt es folgende Wortmeldungen dazu, so kommentierte der Sportliche Leiter von ASKÖ Ohlsdorf, Kurt Wimmer, die Trennenung mit folgenden Worten: „Am Sonntag nach dem Spiel gegen die Union Thalheim hatte ich eines meiner schwersten Gespräche mit Trainer Norbert Hutterer. Norbert hat acht Jahre lang alles für den Verein gegeben, mit ihm sind wir in die Bezirksliga aufgestiegen, wurden dort zweimal Vizemeister, ehe uns Corona zweimal den Aufstieg in die Landesliga verwehrte. Ein Fußballbegeisterter, ein Fußballfachmann, unumstritten der längst dienende und erfolgreichste Trainer in der Vereinsgeschichte der ASKÖ Ohlsdorf. Bedanke mich beim Trainer für seine Arbeit, wünsche ihm für die Zukunft alles Gute, vielleicht kreuzen sich unsere Wege wieder einmal unter anderen Voraussetzungen. Wir haben gemeinsam im Sinne unseres Vereines entschieden, nach einer Interimslösung wird gesucht.“





„Hat hervorragende Arbeit geleistet“



Vereinsobmann Alfred Mitterndorfer sprach von einer „hervorragenden Arbeit“ des Ex-Trainers Norbert Hutterer: „Der befürchtete schlechte Saisonbeginn ist eingetreten. Die Mannschaft hat das ständige Hoch-und Runterfahren zermürbt, dem Erfolgsdruck in den ersten Spielen wurde nicht standgehalten. Zusätzlich war die lange Vorbereitungszeit mit den Cupspielen nicht gerade förderlich für die Psyche der Spieler. Was jetzt passiert ist, ist die logische Konsequenz im Fußballsport, es bleibt unserem sportlichen Leiter, den Spielern und vor allem Trainer Norbert Hutterer nur zu wünschen, dass sie für alle Beteiligten zum Vorteil ist. Möchte mich persönlich bei Norbert bedanken, dem nach den Erfolgen klar war, dass er nur verlieren kann. Trotzdem hat er bis zu diesem Zeitpunkt eine hervorragende Arbeit geleistet, ist bis zum Schluss dem Verein zur Verfügung gestanden. Wünsche ihm für seine zukünftigen sportlichen Aktivitäten alles Gute.“

Ab sofort wird Co-Trainer Max Brameshuber die Mannschaft der ASKÖ Ohlsdorf interimsmäßig übernehmen. Morgen Samstag geht es für die Ohlsdorfer auswärts gegen die Union Gunskirchen, Spielanpfiff 16 Uhr.

