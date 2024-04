Garsten zurück an der Spitze! Union Bad Hall unterliegt neuem Tabellenführer in sehenswertem Topspiel

Details Sonntag, 28. April 2024 23:19

Lange hat es gedauert, aber in den vergangenen Wochen hat es sich irgendwo abgezeichnet: Der SV Garsten hat nach dem Remis von Hörsching am Freitag gegen Ansfelden den Thron zurückerobert und nun bis zum Schluss wieder alle Fäden in der Hand. Dies realisierte man mit einem elementaren Dreier vor heimischer Kulisse gegen die Union Bad Hall – die Kurstädter unterlagen in einem munteren Hin und Her dem Ligaprimus mit 4:2. Für die Schützlinge von Alexander Ibser geht es nun in einen harten Saison-Endspurt, trifft man nächste Woche im Derby auf den SK Amateure Steyr und am Mittwoch drauf empfängt man die Union Mitterkirchen.

Garsten dreht Partie nach frühem Micsinai-Treffer

Die Partie startete direkt mit einem Dämpfer für die Hausherren: Nach einem Einwurf leitete Patrick Grillitsch die Kugel mit der Ferse weiter auf Miklos Micsinai, der staubtrocken ins linke Eck verwertete (5.). Generell präsentierten sich die Kurstädter in den Anfangsminuten etwas munterer und waren die gefährlichere Mannschaft, mit fortschreitender Spieldauer kippte die Partie aber immer mehr zu Gunsten der Garstner. Nach einem Foul an Marco Krönigsberger im Strafraum gab es dann in Minute 20 einen Elfmeter für die Ibser-Elf – „So sicher wie das Amen im Gebet" scherzte Live-Ticker Reporter "Gulliver Bärchen" und verkündete im Ligaportal-Liveticker den Ausgleich. Zwölf Minuten später stellte man das Spiel dann endgültig auf den Kopf, wieder konnte sich Krönigsberger durchtanken, diesmal ohne Foul, dafür mit eiskaltem Abschluss, 2:1 für den SV Garsten.

Brunner glänzt als Vorbereiter – Bad Hall vergibt Strafstoß

Nach dem Seitenwechsel ähnliches Spiel wie zu Beginn: Die Schützlinge von Mario Hieblinger kamen besser aus der Kabine und bereiteten der Hintermannschaft der Gastgeber teils große Probleme. Die hatten in Minute 53 Glück im Unglück: Nach einer strittigen Elfmeterentscheidung trat Dejan Bobar vom Kreidepunkt an, fand in Garsten-Keeper Yannick Stern aber seinen Meister. Nur zwei Minuten später dann doch der Ausgleich. Nach einer Ecke vollstreckte Paul Weiermayer zum vielumjubelten 2:2. Auch diesen Rückschlag steckte der Sportverein gut weg, übernahm prompt wieder das Kommando und ging über Krönigsberger in diesem wilden Hin und Her wieder in Front, diesmal vollstreckte der Garstner nach Hereingabe von Lukas Brunner sehenswert volley. Diesmal gab es kein Comeback seitens der Gäste, die sich in der Nachspielzeit gar das 4:2 fingen – Michael Kogler köpfte wiederum nach Brunner-Flanke ein.

Der SV Garsten tritt am kommenden Samstag bei den SK Amateure Steyr an, Bad Hall empfängt am selben Tag die FC Blau-Weiß Linz Amateure.

Stimme zum Spiel

Alexander Ibser (Trainer SV Garsten):

„Alles in allem wurde das einem Topspiel definitiv gerecht. Beide Mannschaft haben sich nicht geschenkt, vom Spielerischen her und der Intensität nach war das eine Partie auf gutem Niveau. Meiner Meinung nach haben wir trotzdem verdient gewonnen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, sie bringt über mehrere Wochen jetzt schon gute Leistungen auf den Platz und bleibt trotz Rückständen immer dran. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so weitergeht."

Der Beste: Marco Krönigsberger (SV Garsten)

Bezirksliga Ost: SV Garsten – Union Zorn Gestra Bad Hall, 4:2 (2:1)

92 Michael Kogler 4:2

59 Marco Krönigsberger 3:2

56 Paul Weiermayer 2:2

32 Marco Krönigsberger 2:1

20 Stefan Thallinger 1:1

5 Miklòs Micsinai 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.