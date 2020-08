Underdog Union Buchkirchen mit Dreier gegen Ohlsdorf

Details Samstag, 22. August 2020 00:35

Zu Beginn der zweiten Runde der Bezirksliga Süd begegnen sich die Mannschaften der Union Buchkirchen und des ASKÖ Ohlsdorf. Für die Gäste verlief der Start perfekt. Ein 4:2 Heimsieg über Neuhofen/Krems brachte die Ohlsdorfer gemeinsam mit Vorchdorf auf Platz 2. Die Hausherren mussten in der ersten Runde der neuen Saison eine knappe 2:1 Niederlage in Neukirchen hinnehmen. Der Stranzinger-Elf steht in der Heimarena also eine schwere Partie bevor, so sieht es auch der Expertentipp. Ob Ohlsdorf der Favoritenrolle gerecht werden kann, zeigt sich heute.

Blitzstart für die Hausherren

Schiedsrichterin Barbara Wenigwieser pfeift die Partie an und nur wenige Minuten später ertönt ihre Pfeife erneut – die Heimischen gehen mit 1:0 in Führung. Ohlsdorf versucht nach vorne zu spielen, da kommt ihnen Buchkirchen’s Vorderster in die Quere. Christoph Roitner erkämpft sich die Kugel und macht sich auf in Richtung Pupeter-Kasten. Gekonnt schiebt der Stürmer die Kugel am Gästetorwart vorbei und macht den Führungstreffer. Die Gäste wirken etwas geschockt und finden nicht sofort wieder zurück ins Spiel. Buchkirchen spielt weiter nach vorne, kommt aber vorerst zu keinem weiteren Treffer. Nach gut zwanzig Minuten übernehmen die Auswertigen dann die Kontrolle über das Spiel und drücken auf den Ausgleich. Beide Mannschaften kommen zu guten Gelegenheiten, die jeweiligen Hintermänner können aber schlimmeres verhindern. Ohlsdorf drückt sehr auf den Treffer, welcher nicht gelingen will. So geht es mit 1:0 in die Pause.

Erneut ein früher Treffer

Schiedsrichterin Wenigwieser startet die zweite Hälfte und muss Ohlsdorf erneut nach wenigen Minuten zum Anstoß bitten. Ein Heimischer wird im Gästestrafraum zu Fall gebracht und es gibt Elfmeter. Der Mann dafür ist Roitner, der sich nicht zwei Mal um seinen zweiten Treffer bitten lässt. Danach kommt die Partie etwas ins ruckeln. Die harte Partie und die brennende Sonne machen den Spielern ordentlich zu schaffen. So kommt es in der zweiten Halbzeit zu keinen wirklichen Großchancen oder Vorteilen. Ohlsdorf ist bemüht, aber die Hausherren verteidigen ihre Führung trocken. Zehn Minuten vor Schluss macht Roitner mit seinem Hattrick den Sack endgültig zu. Außenverteidiger Uwe Milich geht bei einem Konter mit und bekommt auf der rechten Seite den Ball. Er sieht den Doppeltorschützen Roitner in der Mitte und bedient diesen perfekt. Der muss für seinen dritten Treffer nur noch das leere Tor treffen.

Thomas Stranzinger, Trainer Union Buchkirchen:

„Wir haben früh ein Tor gemacht, das hat uns gutgetan. Nach zwanzig Minuten hat Ohlsdorf das Spiel übernommen. In der zweiten Halbzeit ist die Partie dann etwas ruppig geworden. Mit dem Spiel sind wir sehr zufrieden. Nach der Niederlage gegen Neukirchen war der Sieg vor allem für die Spieler sehr wichtig. Wir haben gegen einen klaren Favoriten kämpferisch eine tolle Leistung gebracht. Mit dem Ergebnis waren wir etwas überrascht, wobei Ohlsdorf wahrscheinlich noch mehr überrascht war.“

Die Besten:

Union Buchkirchen: Can Keceli (IV), Uwe Milich (RV) und Christoph Roitner (ST)

